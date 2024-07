Ipari kamerák kereszttüzében rakta a kocsiba a kislányt a harminc éves férfi, akivel előtte együtt járt a tini - derül ki a Tények riportjából. Miután szakítottak, a férfi megállította, leszólította az utcán, és magával vitte a lakására. A lány számára borzalmas napok következtek. Dr. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség szóvivője elmondta, hogy a délutánt együtt töltötték, a gyanúsított többször megfenyegette a fiatal lányt. Egy kést is tartott felé, azzal kényszerítette, hogy maradjon vele a lakásban. A riportban elhangzik, hogy a férfi eladta a lány telefonját, aminek az árából drogot vett. Este arra kényszerítette, hogy elmenjenek a férfi barátjához. – Amikor a gyanúsított társhoz megérkeztek, a sértett barátja a lányt belökte az ajtón, majd mind a ketten szexuálisan bántalmazták – részletezte a szóvivő. A lány félt attól, hogy megölik, ezért tűrte, amit a két gyanúsított tett vele. Amikor látta, hogy a két kábult férfi nyitva hagyta az ajtót, elszaladt, egyenesen a rendőrségre. A nyomozók a feljelentés után elfogták a gyanúsítottakat, a bíróság pedig le is tartóztatta őket. Az egyik elkövető azzal védekezett, hogy nem követett el erőszakot, mivel cserben hagyta a nemi szerve. Az egyik gyanúsított nagymamája szerint az unokája ártatlanul került börtönbe, mert a lány nem mond igazat, szerinte a szakértő is megmondta, hogy erőszaknak nincs nyoma. A két férfit letartóztatták, és többek között szexuális erőszakkal gyanúsítják őket – akár 10 év börtönbüntetést is kaphatnak.