A közmédiában látható Nyár 24 állandó részeként látható Emlékképek sorozatban Korda György felidézte, milyen volt az első balatoni nyara, és hogyan készült 1976-os videóklipje az északi parton.

Gyerekként az édesanyjával, vonattal járt először Korda György a Balatonon, amikor egy utastársuk kenyérből és szalonnából készült „katonákkal” kínálta meg. A magyar tengerhez sok hasonlóan vidám, spontán emlék fűzi, itt készült például a Haver, a nőkkel jól vigyázz című slágeréhez videóklip. A békebeli, önfeledt vakációkat idéző képsorokat szívesen nézi újra a Csináljuk a fesztivált! című műsor zsűrielnökeként is ismert énekes.

„Az északi parton, 1976-ban készültek a felvételek, akkoriban még nem is tudtunk, mi az a videóklip. Azért is csodálatos, mert ahogy ma visszanézem, szinte újra megfiatalodom: érzem a Balaton frissességét, a régi gumimatracok illatát. 37 éves voltam akkor, a fiatalságom teljében” – idézte fel az emléket Korda György, aki a videóban – a kor első számú sármőreként – hölgykoszorú gyűrűjében vitorlázik, biciklizik, illetve élvezi a Balaton hűs habjait. A videóklip részlete és a Nyár 24 idézett adása újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is