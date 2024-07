A legfiatalabb „gyermeke” a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma. Mit érdemes tudni erről a fórumról?

A VOSZ-on kívül huszonkét határon túli szervezetet tömörít magában, közel hétezer vállalkozói tagot számlál a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma. Ebben a „gazdasági közegben” új üzleti kapcsolatokat építhetnek ki a tagok, minek köszönhetően a határon belüli és túli magyar vállalkozások még inkább kiszélesíthetik kapcsolatrendszerüket. Ezt is elősegítve bizonyos időközönként szakmai találkozókat, konferenciákat szervezünk, ez évben a legutóbbi két alkalommal például Nagykárolyban és Dunaszerdahelyen. Ezeken a konferenciákon, fórumokon a szakmai előadások mellett a résztvevők megismerkedhetnek más cégekkel, cégvezetőkkel is, a honlapunkon pedig akár be is mutathatják magukat. S hogy a szervezet, a KMVNF gazdasági erejét alátámasszam: a tagok több tízezer, első sorban magyar embert foglalkoztatnak a Kárpát-medencében, emellett a magyar kormány támogatását is élvezzük.

Több korábbi nyilatkozatában is büszkén emelte ki buji származását. Mit köszönhet ennek a kis nyírségi településnek?

Valóban büszkén szoktam beszélni arról, hogy Bujról származom. A családom tősgyökeres buji, édesapám 1704-ig kutatta vissza a családfánkat, mely alapján 320 éve már bujiak voltak az elődeink. A fennmaradt családi dokumentumok alapján az is kiderült, hogy nemesi vér csörgedezik az ereinkben. De hogy ne menjünk vissza ennyire az időben: nagyapám, idősebb Czomba Ferenc a helyi hangyaszövetkezet alapítója, majd harminckét éven át pénztárnoka volt, emellett ő maga is gazdálkodott. Ezzel párhuzamosan ugyancsak 32 évig a községi pénztárnoki funkciót is betöltötte. Édesapám, Czomba Ferenc harmincnyolc esztendőt töltött el a köz szolgálatában Bujon. Az önkormányzatnál dolgozott, ahol segédjegyző lett belőle, majd a tanácsi rendszerben vb titkárként funkcionált. Emlegette is sokszor, hogy „apám és én hetven esztendeig szolgáltuk a községet”. A község jelenlegi arculata, az intézmények, szolgáltatások nagyrészt az ő munkásságának köszönhető. Édesapám írta meg először Buj történetét, melyet 1994- ben adtunk ki. A könyv kronológiája az 1300-as évektől indít, ekkor a település nevét még y-al írták. Bár az első három önkormányzati választás alkalmával is felkértek, hogy szálljak harcba a polgármesteri székért, egyszer sem vállaltam el. Ettől függetlenül többféle módon támogatom és segítem Bujt, nyolc éve vagyok például a Bujért Közösen Egyesület alelnöke. Csak néhány példát említek: az egyesülettel rendbe hoztunk egy régi házat, ahol ma már a helytörténeti múzeum működik, de a Buji Dalárda életre hívása is a mi nevünkhöz fűződik. A helyi református templom orgonafelújítását cégem és jó magam is anyagilag támogattuk. A mai napig megvan a buji családi házunk, ahol szőlőtermesztéssel is foglalkozom.