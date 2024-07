– Számomra most is az a legjobb visszajelzés, amikor a vendégek úgy távoznak, hogy élete legjobb fagylaltját ették, és gyakran visszatérnek. Ez jelenti a legtöbbet – mondta szerénységgel a világbajnok. Elmesélte azt is, hogy legelőször 2019-ben egy barátja nevezte be egy hazai megmérettetésre úgy, hogy nem is tudott róla, ő nem is egy versengő típus. Természetesen megnyerte, így jutott ki Rómába az Európa bajnokságra hazánkat képviselve, ahol szintén a dobogó legfelső fokára állhatott. Ezzel automatikusan kvalifikáltatta magát a világrangadóra, amit 2021-ben rendeztek meg.

– Wilheim Dávid jóbarátom nélkül valószínűleg ma sem versenyeznék, ha ő nincs, akkor sehol sem merül fel a nevem. Azonban ugyanezt a fagyit készíteném, csak nem tudna róla a nagyvilág, csak akik hozzánk járnak. Semmit nem csinálnék, és semmit sem csinálok azóta se másképp.

A fagyihegy csúcsán

A kézműves fagylaltkészítők nemzetközi versenyét 2011 óta rendezik meg: az utóbbi tizenhárom évben több mint nyolcezer fagylaltkészítő mester kreációit vizsgáztatta, kóstolta és pontozta a több száz szakértőből álló zsűri. Fazekas Ádám 2021-ben a Frutta di Pistacchio elnevezésű pisztáciás málnás fagylaltjával lett győztes. Az idén több mint ezerkétszázan indultak a megmérettetésen a világ minden részéből, nemcsak Európából és Észak-Amerikából, hanem Afrikából és Ázsiából is. Ahhoz, hogy felkerülhessenek a nemzetközi ranglistára, a cukrászoknak legalább két éven át különböző eseményeken, bemutatókon, fagylaltfesztiválokon kell részt venniük termékeikkel, amelyekért koronában mért pontokat kapnak. Ezek alapján lett a magyar fagylaltkészítő mester 2022-ben második, 2024-ben pedig a Gelato Festival World Ranking világranglistáján a legjobb.