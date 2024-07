Festői táj, csend, béke és nyugalom – nem véletlen, hogy egyre többen vágynak vidékre, amikor a családi nyaralást, vagy egy egyszerű hétvégi kiruccanást terveznek. Ki ne akarna egy kicsit kiszakadni a hétköznapok mókuskerekéből, a város zaja helyett élvezni a csendet, esetleg elmerülni azokban a kulturális és gasztronómiai különlegességekben, amiket hazánk települései kínálnak? Az így gondolkodókat tárt karokkal fogadja a falusi turizmus, ami sok máshoz hasonlóan óriási fejlődésen esett át az elmúlt évtizedekben, de még mindig kiaknázatlan lehetőségek tárházát rejti. Hogy mik ezek, és miben kellene még fejlődnie a vidéki vendéglátásnak hazánkban, arról prof. dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár mesélt.





A falusi turizmus a jó szállás mellett az egyedi programokról is szól

Fotó: Illusztráció: MTI/Mohai Balázs









Sokat fejlődött a falusi turizmus

– A falusi turizmus teljesen más alapokról indult, mint ahol most tartunk. A falu eredeti funkciója az élelmiszer-termelés volt. Egy önmagát ellátó közösségről beszéltünk, s kezdetben a városi gyermek vidéken, a vidékiek pedig a városokban üdültek. Ez volt az 1930-as évek, majd egy fél évszázados pihenő következett, melyben a falu megmaradt az eredeti minőségében. Az újabb változást a rendszerváltás környéke hozta, amikor újragondolták a falusi turizmust, és magam is úgy gondoltam, vissza kell hozni a népi hagyományokat, melyek bár a városi létből kikoptak, a falusiak emlékezetében még élnek. Az 1990-es évek elején a vidék szálláshelyei még olcsók voltak, nem kellett infrastruktúrát építeni, hiszen a meglévő ingatlanokat adták ki. A minősített szálláshelyek között volt kettő és négy napraforgós is, s mindez az árban is megmutatkozott – elevenítette fel a falusi turizmus történetét az egyetemi tanár, akitől azt is megtudtuk, hogy a megjelenő pályázati lehetőségek miatt új vidéki szálláshelyek épültek, amik bár magasabb minőséget jelentettek, fokozatosan eltűntek a különbségek, és egysíkúbbá vált a kínálat.





Többet kínál a vendégház

– A fejlődést ritkán említjük hátrányként, ám a magasabb színvonalú szállások nem alkalmazkodtak az olyan nyugat-európai trendekhez, mint például a komplett szolgáltatás. A vidék vendégházaival szemben is elvárás lett, hogy legyen medence, valamilyen wellness, természeti, épített látnivaló, kiváló ételek és programok. A vendégház nem elég, mindenképpen valamilyen vonzerő kell, hiszen azért senki sem utazik a vidék tájaira, hogy egy jót aludjon. Sajnos ma is sokan hiszik azt, hogy az a falusi turizmus, ha a szállás egy faluban van, holott ennél jóval többről van szó – hívta fel a figyelmet prof. dr. Hanusz Árpád.