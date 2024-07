– A tornaszekrény, zsámoly, tornapad, nagy matrac gyakori elem, de az óra felépítése nagyban függ a tornaterem felszeltségétől. A foglalkozás következő részében egy kis ráhangoló játék következik. A gyerekek itt megtanulják az alapvető szabályokat, majd jöhet a mintegy fél órás nagymozgásos rész, amit zenei aláfestés kísér. A pályán van egy bizonyos menetirány, amit nem mindig tartunk be, de a gyerekek biztonságára minden esetben nagyon odafigyelünk. Az első alkalmakkor a kicsik általában a pálya csupán egy-két elemét használják, de ez egy természetes folyamat, később mindenki rádöbben, hogy van még bőven látni- és mozogni való – tette hozzá Kádár Erzsébet, majd arról is beszélt, milyen előnyei vannak a különleges szülő-gyermek tornának.

Óvakodjunk a túlféltéstől!

– Sok gyereknek nincs lehetősége a mozgásra, ráadásul a szülők egy része is túlfélti a kicsiket, de a „Jaj, ne mássz fel!” Úristen, le fogsz esni!” hozzáállás nem kedvez a gyermekek fejlődésének. Hozzánk olyanok is jöttek, akik viszont szerették volna, hogy a gyerek másszon, de a kicsinek nem volt hozzá bátorsága. Ezen és a szülők félelmén is segíthet a MászÓKÁZÓ, arról nem is beszélve, hogy 1–4 éves korban még kiválóan működnek a tükörneuronok, és a gyerekek sok mindent egymástól is elleshetnek – tudtuk meg szakembertől, aki aszerint, a városokban sokszor az otthoni körülmények sem engedik meg, hogy a gyereknek elég tere legyen, és mozoghasson.

– Ha tér adott is, sok családnál van „babakarám”, ami szó szerint korlátok közé szorítja a kicsit, de amíg ebben az eszközben tölti az idejét, a szülő nyugodtan mosogathat, intézheti a dolgait. Ennél is rosszabb az úgynevezett bébikomp, amit bár járássegítőként aposztrofáltak, pont ellenkező hatást fejt ki. Senkinek nem javaslom a használatát, mivel hátráltatja a csípő és a gerinc melletti izmok fejlődését. A kúszásra, mászásra óriási szüksége van a kicsiknek, ahogy a finom-motorika fejlesztésére is – hangsúlyozta Kádár Erzsébet. És hogy mik szülők visszajelzései?