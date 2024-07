Megjósolták a III. Hegyalja Harcsafogó Kupa versenyzői a keddi sorsoláskor, hogy nehéz küzdelemre van kilátás. Szerkesztőségünk munkatársának a megkérdezett versenyzők ugyanis elmondták, hogy nem éppen a legjobbak az előjelek: a nagy hőség és az apadó Tisza inkább a harcsáknak kedvez, s nem a horgászoknak. Mindezt bizonyította az is, ami a vasárnapi eredményhirdetésen elhangzott: a közel negyven csapatból mindössze tizennyolc csapat fogott halat, s ez a tizennyolc csapat negyvennégy harcsán osztozott meg. A legtöbb mérhető halat a vármegyénkhez kötődő Mészi Catfish Hunters fogta, szám szerint tizennégy harcsát, így aztán nem lehet azon csodálkozni, hogy ez a csapat szerezte meg az első helyet, így elnyerte a fődíjat, az ötnapos horgászatot a Pó folyónál. Egyébként a második nap legnagyobb halát is ez a csapat fogta, a dicsőség dr. Mészáros Dávidnak jutott, a kifogott harcsa hosszúsága 105 centiméter volt. A idei harcsafogó kupa legnagyobb hala már az első nap horogra akadt, 150 centimétert mutatott a megmérésekor, az ezért járó különdíjat Vass Sándor (Catfish Hunters Team) vehette át. Az eredményhirdetéskor számos különdíj is gazdára talált. Tárgyjutalmat vehetett át a fotópályázat győztese, a legfiatalabb résztvevő, valamint több női résztvevőt is jutalmaztak a szervezők. Külön díjazták a naponta megfogott legnagyobb halat is. Szekeres Tamás (Kelet-Solar Kft.) aktív módszerrel fogta a legnagyobb halat, míg Vass Sándor (Catfish Hunters Team) a statikus módszerrel akasztotta meg a legnagyobb harcsát.

A végeredmény:

Mészi Catfish Hunters (Mészáros Tibor, dr. Mészáros Dávid, dr. Tamás Péter)

Lebuj Catfish Team (Bolló Bence, Ludas Gábor)

Catfish Hunters Team (Vass Sándor, Kiss Róbert, Szűcs Zsolt)

Kelet-Solar Kft. (Bakosi Miklós, Szekeres Tamás, Péter Sándor)