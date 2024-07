Szerdáig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén, a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjének módosítására azonban még jövő keddig van lehetőségük - közölte az Oktatási Hivatal.

A pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer "dokumentumok" menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon azok elbírálását is.

Nem kell feltölteni a 2006. január 1. után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt - így az idén május-júniusi érettségi eredményeket tartalmazókat sem -, a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat, valamint a 2006. február 1. után szerzett hazai oklevelet - ismertették, hozzátéve, hogy ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át.

Az idei érettségi eredmények folyamatosan érkeznek meg a központi felvételi nyilvántartásba. a határidő lejártáig benyújtott dokumentumok és a beérkező közhiteles adatok feldolgozása a ponthatárok kihirdetéséig tart. Az idén külföldön érettségizők vagy felsőfokú oklevelet szerzők számára a dokumentumbenyújtási határidő szintén jövő kedd. A felvételizők egyetlen alkalommal módosíthatják a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét, az e-felvételi "sorrendmódosítás" menüpontjában. Azoknak, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel, a 2024. évi általános eljárásban első ízben alkalmazott új szabályok miatt a sorrendmódosításra július 16-ig van lehetőségük.

A felvételizőknek azt javasolják, hogy sorrendmódosításkor járjanak el körültekintően, azt elsősorban megváltozott döntésük vagy élethelyzetük alapján tegyék meg, ne az esélylatolgatás miatt.

A szeptemberben induló képzések ponthatárait július 24-én hirdetik ki, és azok elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők.

Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, már aznap sms-értesítést is kapnak az eredményről. A besorolási határozat - amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben - a ponthatárok kihirdetését követő nyolc napon belül az e-felvételi "hivatalos iratok" menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkezőt e-mailben is értesítenek.