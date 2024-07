Már fél évszázada annak, hogy a hazai rockélet egyik kiemelkedő zenekara megalakult. Az Edda Művek a kerek évfordulót turnéval ünnepli, aminek az egyik állomása Dombrád. Az ötven év mögött több millió eladott album, szakmai díjak, ma is élő slágerek, megszámlálhatatlan koncert áll. Lelkesedésük ma is töretlen, a zenei palettán és a rajongók szívében egyaránt kiemelt helyet foglalnak el. A vármegyénkben is többször lépnek fel, augusztus 16-án Dombrádon a Tisza-parton 21 órától csapnak a húrok közé.