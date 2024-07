Augusztus 1-je és 11-e között rendezik meg a csengeri CSAK! fesztivált és workshopot. Az ingyenesen látogatható programsorozatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak előadása nyitja meg, majd Molnár Piroskával, Eszenyi Enikővel, Csonka Andrással és Járai Mátéval is találkozhat a közönség.

A programban gálaműsor, filmbemutató, tangóshow és tánctanítás is szerepel, valamint a Csengeri Alkotóközösség workshopján részt vevő macedóniai, spanyolországi, skóciai fiatalok bemutatója is látható lesz.

Eszenyi Enikő öt évvel ezelőtt hozta létre a Csengeri Alkotóközösséget, a CSAK!-ot. Kiemelik, hogy Szaso Dimoszki, a veleszi Nemzeti Színház igazgatója, aki három éve csatlakozott hozzájuk, az idén Kertész Imre Sorstalanság című művét dolgozza fel Vaszil Zafircsev koreográfus segítségével.

A kurzusok mellett fesztivál is várja az érdeklődőket. A CSAK! fesztivált a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művéből készült előadása nyitja meg.

Molnár Piroskával augusztus 2-án, pénteken találkozhat a közönség, augusztus 3-án koncertet ad Mester Dávid, Budai László táncos-koreográfus délután tangózni tanítja az érdeklődőket, este pedig gálaműsorral ünnepelik az 5 éves CSAK!-ot, meglepetésvendégek fellépésével.

A fesztiválon Csonka Andrással is találkozhatnak a nézők, továbbá bemutatják a Viola presszó című filmet, amelyet tavaly Csengerben forgattak kolozsvári egyetemistákkal közösen.

Visky András író, ahogy eddig minden évben, az idén is részt vesz a rendezvényen. Augusztus 4-én, vasárnap Eszenyi Enikő és Járai Máté az Élet rapszódia című estjét láthatja a közönség.

Az érdeklődők augusztus 10-én tekinthetik meg a kurzusok bemutatóit. A nézők az egyik helyszínről a másikra sétálva megnézhetik a Sirály-jeleneteket, és a Sorstalanságból is láthatnak részleteket.

Azok az érdeklődők sem maradnak ki a CSAK! eseményeiből, akik nem tudnak ellátogatni Csengerbe, Az Eszenyi Enikő szakmai vezetésével lebonyolítandó programsorozatot követhetik a rendezvény Facebook- és Instagram-oldalán.