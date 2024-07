Ülésezett kedden délelőtt a vármegyei közgyűlés - a napirendi pontok megtárgyalása előtt a közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár nyugdíjba vonulása alkalmából Kujbusné dr. Mecsei Évát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárának igazgatóját köszöntötte.

Nem vitáztak

A nyolc napirendi pontot (ezek többek közt érintették a különféle TOP Pluszos pályázatokat, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programját is) viszonylag gyorsan megtárgyalta az ülésen megjelent tizenöt képviselő, ugyanis egyetlen ponthoz sem tettek fel kérdést, vagy bocsátottak volna vitára. A vármegye integrált területi programjával kapcsolatban tett annyi megjegyzést Seszták Oszkár, hogy egyes érintettek figyeljenek oda a különböző határidőkre. A vármegyei közgyűlés elnöke hozzátette, akinek nem inge, az ne vegye magára, de akikről szó van, azokhoz remélhetőleg eljut majd az üzenet.

– A TOP Pluszos programok egy része a gazdaság- és a turizmusfejlesztést célozták meg, ezekre helyeződik majd a hangsúly a projektek jövőbeni megvalósításakor – húzta alá Seszták Oszkár. A turizmusfejlesztést célzó programokkal kapcsolatban felhívta a képviselők figyelmét a szeptember 30-ai beadási határidőre.

Az interpellációk és bejelentések résznél már egy kicsit aktívabbnak bizonyultak a képviselők, először Adorján Béla (Jobbik-Momentum) kért szót. Mint fogalmazott, ez a felszólalás inkább egy „igénybejelentés”.

– A vámegyében több szennyvíztisztító-telep is nehezen teljesíti az előírt határértékeket, azokat, melyek a turizmusfejlesztés és a népegészségügy terén elvárhatóak lennének, így a büntetés kiszabásának a határán is mozognak. A mostani finanszírozási rendszer nem feltétlenül tudja biztosítani ezeknek az üzemegységeknek a működését, a telepek nem képesek fenntartani magukat, a legtöbb esetben plusz forrásokat kérnek az önkormányzattól. Ha megbüntetik őket, akkor a jövőbeni fejlesztések lehetősége elvész. Arra kérem a vármegye vezetését, hogy lobbizzanak támogatásért, hogy a szükséges beruházások elvégezhetőek legyenek. Ez fontos lenne a turizmus, a népegészségügy és a megfelelő vízminőség esetében is – fogalmazott Adorján Béla.