A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai faápolási munkálatokat végeznek majd július 29-én, 30-án és 31-én Nyíregyháza érkerti városrészén – tájékoztatott a társaság.

Azt írták, július 29-én a Vécsey köz 7. és 18. szám közötti szakaszt teljesen lezárják, továbbá a munkálatok miatt ideiglenes forgalmirend-változásra is számíthatnak a közlekedő. Emiatt mindkét irányból zsákutcává válik a Vécsey köz. Forgalomkorlátozás lesz július 30-án is: félpályás útlezárás mellett a Vécsey utca és a Vécsey köz csomópontjában, a Deák Ferenc utca irányába haladnak majd a munkálatokkal a városüzemeltető társaság munkatársai. Ezen a napon a Vécsey utca 6. számnál található játszótér területén lévő fákat is legallyazzák.