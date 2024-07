Amikor korán reggel megyek a nyíregyházi vasútállomásra megvenni az újságomat, látom, az emberek nagy része – gyanítom, a többsége –, cigarettázik. Nők, férfiak, fiatalok, idősebbek, de mindenképpen a dolgozó, aktív korosztályról van szó. Bizonyosan a buszra várnak, a munkahelyükre igyekeznek. Még annak idején Török Szilveszter orvos- és természetgyógyásztól hallottam, hogy a kutyasétáltatók jól járnak a reggeli útjukkal, mert a hajnali órákban még tiszta a nagyvárosok levegője is. Ezért a tüdejük és a testük minden része megtelik az éltető s az élethez nélkülözhetetlen oxigénnel. Erről a munkába készülődő és dohányzó tömeg sajnos lemond. Bizonyosan megvan az oka. Egyrészt a rossz szokás, másrészt minden bizonnyal a stressz, a belső feszültség. Hogy vajon milyen napjuk lesz, mi vár rájuk, miben lesz részük a munkahelyükön, a kenyérkereset során? Bármilyen furcsán hangzik, de bizonyos kutatók előnyét találták a dohányzásnak. A hírek szerint a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) közegészségügyi tanszékének munkatársai tudományos bizonyítékot leltek arra a régi feltételezésre, hogy a dohányosokat kevésbé veszélyezteti a Parkinson-kór. Szerintük a legkisebb veszélynek a régóta, illetve jelenleg is dohányzók vannak kitéve. Állítólag a nikotin jótékony hatását már évekkel ezelőtt megfigyelték. Megállapították azt is, hogy nem csupán a cigaretta, hanem a pipa, a szivar, sőt talán még a dohány rágása is ugyanazzal a hatással jár, és tartós marad évekkel a leszokás után is. Megmagyarázni egyelőre nem tudják a kutatók a jelenséget, de állatkísérletek alapján két lehetséges okot találtak. Az egyik szerint a szénmonoxid és a dohányfüst egyéb összetevői segítenek életben tartani a dopamin termeléséért felelős agyi neuronokat. A dopamin teszi lehetővé a megfelelő izommozgást, és az hiányzik a Parkinson-kórosok szervezetéből. A másik lehetséges magyarázat szerint a dohányzás valamilyen módon megelőzi azoknak a toxikus anyagoknak a termelődését, amelyek gátolják a normális neurológiai működést. Nem tudom, mindez igaz-e, s így van-e, de én a saját életemben a hajnali friss levegőt, sőt a későbbit se cserélném, váltanám le a cigarettafüsttel. S ami még fontos, rengeteg ismerősöm szenved daganatos betegségben, aminek az elindítója – ez is orvosi vélemény – a dohányzás, a cigarettafüst. Nos, mindenki maga döntse el, hogy mit szeretne!

Cs. György