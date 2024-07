„Beregsurány középkori temploma 1348-1363 között épült. Több kisebb átépítés után 1715-ben, ludányi Bay Ferenc Bereg vármegye alispánja újította meg a templomot. A felújításra emlékeztető felirat ma is ott található a templom fő falán. A templom település birtokosainak is nyughelyéül szolgált. Itt van eltemetve Eötvös Tamás, aki 1848-ban Bereg vármegye kormánybiztosa volt. Az ünnepi istentiszteleten egy újabb meghatározó felújítást ünnepeltünk. Herka István Beregsurány patrióta polgármesterének jó érdekérvényesítő képességének köszönhetően a templom 180 milliós TOP-os forrásból megújult. Dr. Fekete Károly püspök igehirdetésében az állhatatosságra és a hűségre hívta fel a figyelmünket. Különleges érzés templomban részt venni egy igehirdetésen, hiszen a történelem kézzelfoghatóan jelen van köztünk. Erre a hűségre és állhatatosságra talán most ebben a feje tetejére állt, keresztényellenes világban egyre nagyobb szükség van. Legyen példa előttünk Eötvös Tamás életútja, aki egyenes gerinccel adta fel magát a császáriaknak, majd börtönbüntetését Munkácson letöltve a köz szolgálatába állt és a térség meghatározó országgyűlési képviselője lett” – írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.