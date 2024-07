Tavaly a BL-döntőben a Manchester City Rodri góljával legyőzte az Intert, a június 10-ei meccset pedig sokan nézték baráti körben – többen például az egyik anarcsi vendéglátóhelyen. Ám az ott szurkolók nem a mérkőzésre, hanem egy tragédiára fognak emlékezni: B. I. súlyos sérüléseket szenvedett, s július közepén elhunyt. Az ügyben halált okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás.

A halált okozó testi sértés ügyében tartott márciusi előkészítő ülésen a férfi azt mondta: nem bűnös

Forrás: Kelet-Magyarország archív

Halált okozó testi sértés volt a vád

A vármegyei főügyészség vádirata szerint az ittas állapotban lévő L. F. szóváltásba keveredett a szintén ittas sértettel, a vita hevében pedig ököllel arcon ütötte a férfit, aki hanyatt esve a fejét beütötte a járdába. A férfi bevérzéseket, zúzódásokat szenvedett, s az agya is károsodott. A vádirat szerint az ütés miatt bekövetkezett sérülések és a férfi halála között ok-okozati összefüggés állapítható meg. L. F. az előkészítő ülésen és a tárgyalásokon is következetesen azt vallotta: nem ütötte meg a férfit. – Gyerekkori barátom volt, sosem bántottam volna – ezt mondta L. F., aki azt elismerte, hogy ott volt a helyszínen, s azt is, hogy összeszólalkoztak, de ezután hazaindult, és csak azért ment vissza, mert egy ismerőse szólt, hogy Imrének segítségre lenne szüksége. – Részeg volt, többen is rászóltak, hogy ne igyon többet. Velem is összeszólalkozott, de mint ahogy máskor, ezt most is meg tudtuk beszélni. Egy ismerősömmel hazaindultam, Imi még maradni akart. Elindultunk, majd hallottunk egy nagy puffanást, s visszafordultunk: Imi elesett. Mire odaértünk, már felültették, s én hívtam a feleségemet, hogy vigyük haza – mesélte el a részleteket L. F., és hozzátette: azért nem említette korábban azt a férfit, akivel együtt indultak haza, mert az ismerőse nem akart az ügybe belekeveredni.

Sikertelen szembesítés

A vádat nagy részben M. V. vallomására alapozták: a fiatal lány is ott volt azon az estén a kocsmában, ő az egyedüli, aki látta, hogy a vádlott megütötte a későbbi áldozatot. Először azt vallotta, csupán a puffanást hallotta, s csak későbbi kihallgatásakor mondta, hogy látta az ütést. Egy korábbi tárgyaláson az ennek okát firtató védői kérdésre azt mondta, attól félt, hogy ha belekeveredik az ügybe, nem kap erkölcsi bizonyítványt, s nem lesz munkája. Dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró szembesítette őket. L. F. azt kérdezte a lánytól, miért állít olyat, ami nem fedi a valóságot, mire ő úgy válaszolt: azért, mert ez a valóság.