Harmadfokú hőségriasztás lép életbe vasárnaptól péntek éjfélig - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján rendelte el a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére július 7-től július 12-ig.

Az NNGYK és a katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyjanak parkoló autóban. Még egy félárnyékban álló, leengedett ablakú jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Aki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Felhívták a figyelmet arra, hogy kánikulában megnő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is. A kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt a füstgáz visszaáramlik és szén-monoxid fejlődik. Ezért nyáron is fontos nyílt égésterű vízmelegítők mellett szén-monoxid érzékelőt működtetni.

Melegben megnő a szabadtéri tüzek kockázata, jelenleg hat vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A hőségriasztás ideje alatt ott sem tanácsos elégetni a kerti zöldhulladékot, ahol ezt az önkormányzat egyébként engedélyezi. A bográcsozók, grillezők egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül a tüzet.

Az NNGYK és a katasztrófavédelem közlése szerint a tartósan fennálló meleg megviseli a szervezetet, figyelni kell a folyadékpótlásra. A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, munkavégzés, sportolás hőgutát okozhat, életveszélyes állapot is kialakulhat. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe.

A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyet bárki igénybe vehet.