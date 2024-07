A kedves kis szamosháti falu, Géberjén lakói közül sokan még ma is úgy tartják, lovak nélkül lehet élni, de minek. No, éppen ilyen lelkületű géberjéni az én Varga Ferencem is, akit még - házassága folytán sokáig - tunyogi lakos korából ismerek kisebbik fiával, Balázzsal, és a szemük fényével, a barna pej lóval, Rigóval együtt. Persze, ahol ló van, ott jó ha van egy patkolókovács is. Volt is, van is, mivel Varga Ferenc már géberjéni gyerekkorában be lett oltva a szülői házhoz közeli portán akkor még működő téesz kovácsműhely üllőcsengésével, az izzó patkóvassal találkozó pata szarufüstös levegőjével.

Mit ád az Isten, Varga Feri az évek során úgy kitanulta a kovácsmesterséget, hogy saját műhelyében nem csupán Rigó patáit tarja rendben, de sok éven keresztül az ősi szakma bemutatásának is helyet adó lovas és hagyományőrző rendezvények rendszeres résztvevője volt, a kalapácsa alól kikerülő szerencse patkókhoz jutók örömére. Amint tehette, vett egy portát szülőfalujában, az idegenforgalmi vonzerőt jelentő Holt-Szamos és a Jékey-kúria közelében. Nem másért, mint hogy az újjáépített házba átköltöztetett kovácsműhelyében is bemutatókkal szórakoztassa a turistákat.

A Varga-porta gazdasági épületrészében, a kovácsműhellyel szomszédos helyiség falán lovasokat ábrázoló fényképeken akad meg a vendég tekintete. A huszár hagyományőrzők között is megbecsülésnek örvendő házigazda lelkesen beszél a dokumentum-gyűjteményét, és a majd' száz éve történt nevezetes lovaskalandot magyarázva:

- A géberjéniek lószeretetének egyik bizonyítéka, hogy a falu már a két világháború közt is Szatmár egyik lovasközpontja volt. A helyi birtokos, Jékey László vezetésével 1929 nyarán a trianoni országcsonkítás ellen tiltakozva tíz szatmári fiatal lovagolt fel Budára, ahol a kormányzó, Horthy Miklós díszebéden fogadta őket. A tíznapos túra résztvevői közül sajnos már senki sem él, de a hírük igen. Köszönhetően a korabeli regionális lap részletes tudósításának, amelynek egy másolati példányátt igen nagy becsben őriz Varga Ferenc.

A közel száz éve országos viszhangot kiváltott lovas eseményről így számolt be 1929. június 2-i számában a Szatmár és Bereg újság: „A Szatmármegyei kisgazda lovascsapat négyszázkilóméteres útja a trianoni határtól Budapestig” című cikkből megtudhatjuk, hogy Jékey László vezetésével Géberjénből, Győrtelekről és Kocsordról indult nagyszerű útjára a lovascsapat, amelynek tagjait fogadva Horthy Miklós kormányzó is melegen gratulált a régi magyar virtust felmutatóknak...