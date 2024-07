A holokauszt 80. évfordulója alkalmából mártír megemlékezést tartottak szerdán a demecseri temetőben. Prof. dr. Hunyadi László, Izrael állam tiszteletbeli konzulja köszöntötte a vendégeket.

– Az izraeli érdekképviseletek munkája távolról sem rutinszerű 2023. október 7-e óta. A Hamász és más gázai terrorszervezetek Izrael békés lakosai elleni orv támadása átértékelte a külkapcsolati prioritásokat. A nemzetközi, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztésére irányuló feladatokat megelőzte az érintett izraeli állampolgárok, köztük a hazánkban is tanuló izraeli diákok iránti megsokszorozott figyelem, a gondoskodás a helyi zsidóságról. Míg e feladatok azóta sem csökkentek, mostanra sikerül a diplomatáknak a szélesebben vehető társadalmi kapcsolatok megélése felé is nyitni. Különösen fontos ez most, amikor a múlt mindennél erősebben üzen a jelennek, és teszi fel a kérdéseit a jövőnek. Mert, ami a holokausztban érte el tetőfokát, és ami 2023. október 7-én, valamint az azt követő több mint kilenc hónapban történt és történik, ugyanabból a mélyről fakadó gyűlöletből és indulatból ered.

Prof. dr. Hunyadi László, Izrael állam tiszteletbeli konzulja köszöntötte a megemlékezőket Fotó: Sipeki Péter



Izrael állam tiszteletbeli konzulja úgy véli, a múlt év októberi támadás után megismétlődött a múlt.

– A kezdeti napok szolidáris megnyilvánulásai egyre inkább hangnemet váltottak, kívülről nézetté, viszonylagossá téve az izraeli településeken átviharzó pogromot – hangsúlyozta prof. dr. Hunyadi László, s hozzátette: a mai Izrael őrzi múltját, történelméből mindig új erőt fakaszt, ahogy a holokausztból megmenekült kevés visszatérő is új élet, új család teremtéséhez fogott.

Aki túlélte, földönfutó lett

– A XX. század közepén az emberek nem hitték, hogy csak azért, mert zsidónak születtek, tekintet nélkül korra, nemre, kiszakítják otthonaikból, kifosztják, kirabolják, majd marhavagonokba zsúfolva elindítják őket az ismeretlen, többnyire a szörnyű halál felé. A számukra akkor névtelen cél az esetek nagy többségében Auschwitz volt. A végállomás, ahonnan csak nagyon kevesen tértek haza – idézte fel dr. Róna Iván, a MAZSIHISZ turisztikai igazgatója.