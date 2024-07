Piros köpeny, a hátán fehér kereszttel. Júniusban a rakamazi kempingben a tokaji negyedikes általános iskolások boldogan öltötték magukra, mert ez az jelentette, hősök lettek, megtanultak valami nagyon fontosat, ami nemcsak az ő életükben meghatározó, hanem azt jelenti, megismerték az újraélesztés mozzanatait. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete elkötelezett a hősképzésben.

A rakamazi kempingben, a tokaji általános iskola negyedik évfolyamának tartottak Hősképző bemutatót

Fotó: Magyar Vöröskereszt / Forrás: Kelet-Magyarország

A gyerekek fogékonyak a tudásra

– Ennek célja és egyben küldetésünk is, hogy az országban és Szabolcs-Szatmár-Beregben is minél több laikus életmentő legyen, ezért sok helyen megjelenünk, már az óvodától a legnagyobb rendezvényekig mindenhol tartunk bemutatókat – tudtuk meg Gurály Edinától. A Vöröskereszt vármegyei igazgatója megerősítette, nagyon sok mindent meg lehet tanítani egy óvodásnak is.

– Természetesen az ő korosztályuktól nem azt várjuk el, hogy újraélesszenek. A bázisóvodáinkba a 3-4 éves gyerekek egy gyerek ambubabán tudják kipróbálni az újraélesztés lépéseit. Nagyon fogékonyak, gyorsan tanulnak és gyönyörűen elmondják, hogy baj esetén a 112-t kell hívni, de ezt a tudásátadást nem lehet elég korán elkezdeni. Ha a gyereknek megvan az alaptudása, akkor kisebb eséllyel esik pánikba, tudja, mit kell tenni, már ezzel elértünk egy nagyon fontos célt. Később, idősebb korban pedig hatékonyan, bátran mer majd valóban segíteni, újraéleszteni, ha arra lesz szükség – mutatott rá a folyamat lényegére az igazgató.

Elviszik a programjukat általános iskolákba, középfokú intézményekbe, s örömmel mennek települések sportnapjaira és más rendezvényekre.

Minden perc számít

– Ezeken az alkalmakon elsősorban az újraélesztést tanítjuk meg az érdeklődőknek, ambubabán mutatjuk be a szakszerű fogásokat. Arra van lehetőség, hogy kipróbálják, milyen egy fantombabán az újraélesztés, milyen mélyre és ütemben kell nyomni a mellkast, mire szükséges figyelni – sorolta Gurály Edina.

– Ha valakinél hirtelen szívhalál áll be, és segíteni kell, meg tudják állapítani, hogy van-e légzése, vagy nincs. A legfontosabb, hogy a mellkaskompresszió előtt azonnal hívjanak mentőt megkezdett újraélesztéshez. Megtanulják, hogy minden esetben meg kell győződni a helyszín biztonságáról, ugyanis nem tudhatják, mitől fekszik a sérült a földön, előfordulhat, hogy ők is veszélyben vannak. Ami nagyon fontos, és erre a munkatársaink minden esetben felhívják a gyermekek figyelmét, hogy soha ne próbálják ki egymáson a mellkaskompressziót! Újraélesztést kizárólag speciális ambubabán gyakorolhatnak. Nincs idő tétlenkedésre, várakozásra, mert minden elvesztegetett perccel egyre csökken a beteg túlélési esélye. Ezt adják meg a laikus életmentők, akik tudnak és mernek segíteni – érzékeltette az azonnali reagálás jelentőségét.