Vega főzőklub indul szeptembertől a csengeri művelődési házban. Ennek előszeleként főpróba gyanánt rendeztek egy összejövetelt, ahol felhívták a figyelmet az ősszel kezdődő programra. Ezúttal az előételeké volt a főszerep. A résztvevők megismerhettek új ételeket, hallhattak az elkészítésük módjáról és a végén természetesen megízlelhették az ételeket.

– Több vegetáriánus és vegán ételt is lehetett kóstolni, valamint recepteket is bátran vihetett mindenki magával haza. Évtizedekkel ezelőtt már volt hasonló program, amire örömmel emlékeztek vissza a helyiek, így nagy örömünkre ismét újraindul a Főzőkör – mondta Szász Dóra főszervező.

A rendezvényt a Hetednapi Adventista Egyház helyi és fehérgyarmati gyülekezetéhez tartozó lelkes háziasszonyok szervezik.

A szervezők között van, aki élelmiszermérnök, így tudományosan is mély ismerettel rendelkezik az ételeket illetően. Van, aki inzulinrezisztenciával küzd, ezért a szénhidrát-csökkentett ételek terén van több tapasztalata. És vannak olyanok is, akik soha nem ettek húst, ennek következtében a vegetáriánus ételek elkészítésében igen nagy rutinjuk van.

Az alakuló összejövetelt követően szeptembertől indul be a rendszeres Főzőkör, ugyanis minden második héten lesz egy főzés, ahol együtt készítenek valami különlegeset, együtt tanulnak érdekességekről, vitaminforrásokról, és utána természetesen együtt kóstolgatnak.

– A terveink szerint hat alkalom után lesz egy különleges est, amikor a rendezvényen résztvevők megmutathatják a saját vegetáriánus ötleteiket, vagy elhozhatják kedvencüket a Főzőkörön tanult receptekből – említette Szász Dóra.

A szervezők bíznak benne, hogy egy szuper közösség alakul ki, és az alkalmakon tanult ételeknek köszönhetően minél több ember fedezi fel a vegetáriánus ételek varázsát.