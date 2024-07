– Természetesen az ilyen helyzetet már meg kell előzni, de a levegőben mindig adódhatnak váratlan körülmények, a legalaposabb elméleti tudást is megzavarhatják előre nem látható, tudható helyzetek – szögezi le Hársfalvi Péter, aki maga is több évtizede repül, számos rekordot tudhat magáénak.

A hátsó gép szárnya ütközött az előtte haladó gép vízszintes és függőleges vezérsíkjával, összetörve azt. Azonnal reagálva, a protokoll szerint az első gép pilótája kiugrott, a mögötte lévő gép vezetője figyelte, ahogy kinyílik az ejtőernyője, majd ő is ledobta a kabintetőt és elhagyta a gépét. Ő ejtőernyős tapasztalatokkal is rendelkezett, ezért segítőszándékkal is követte társát – a többit majd a hivatalos vizsgálat kideríti, pontosan mi és hogyan történt.

A levegő rejtelmei

Az eset érthetően megviselte a klubot, de az egész magyar repülős társadalom is megkülönböztetett figyelemmel kíséri a történéseket. Ilyenkor bevett gyakorlat, hogy a rendkívüli eseményeket mindenki értékeli, hiszen a tanulságok másoknak is segítenek a hasonló eset megelőzésében, illetve a vészhelyzet sikeres kezeléséhez is újabb támpontként szolgálnak. A nyíregyházi klub szakmai munkája országos elismerésnek örvend, a közelmúltban harmadik helyezést szerzett a magyar vitorlázó kupán, három versenyzőjük pedig most indul el a következő nemzeti megmérettetésen. Kiváló oktatók és fegyelmezett, tehetséges növendékek alkotnak itt nagyszerű repülő közösséget, de sajnos miként az élet más területein, a véletlenek sorozatos és szerencsétlen egybeesése itt is „boríthatja a papírformát”, a gyakorlat különösen a levegőben állíthatja kihívás elé a legmagasabb elméleti felkészültséget is.