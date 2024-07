Immár negyedik alkalommal várja a színházak rajongóit a Kastélykerti Színházi Estek Gávavencsellőn, a Dessewffy-kastély impozáns kertjében. Ahogy korábban, úgy most is a Pesti Művész Színház művészei kápráztatják el a közönséget. A programsorozat nyitóelőadását július 5-én tartották: Ken Ludwig Eszeveszett primadonnák, avagy nyakig a slamasztikában című darabbal indult a színházi estek. A következő hetekben is igazi színházi kavalkád vár az érdeklődőkre, akik augusztus 15-éig nagyoperettet, vígjátékot és egy bohózatot is láthatnak a kastélykertben.