Egészségnapot tartanak a Mentorházban ( Nyíregyháza, Szent I. u. 32.) július 12-én, pénteken 9-16 óra között , ahová várnak minden kicsit és nagyot, fogyatékkal élőt és tipikus fejlődésűt, azokat, akik azt gondolják, makkegészségesek, és azokat is, akiknek valamilyen panaszuk van. A sport- és egészségügyi szakemberek egész nap a látogatók rendelkezésére állnak, személyre szabott tanácsokkal és recepttel szolgálnak 0-99 éves korig. Az érdeklődők számíthatnak csepplaborra, ahol egy csepp vérből azonnali visszajelzést kapnak a vércukor-, a koleszterin-, a húgysav-, a vérzsír, a laktát- és a hemoglobin-szintjüről. Lesz gyereklabor, ahol kiderül, milyen magasra fog nőni a gyermek, és az is, hol tart a fejlődésben. InBody tesztösszetétel-mérés és tanácsadás is lesz, ahol a szakemberek meghatározzák a test szöveteinek (izom, testzsír, csont) tömegét és annak százalékos arányát. Az eredmények kiértékelése után minden résztvevő egyénre szabott tanácsokat kap egészségügyi állapotának javítása érdekében. A rendezvényen részt vesz egy BEMER-szakember is, aki bemutatja a BEMER terápia működését.