Jogszabálysértés miatt hat településen ismétlik meg a polgármester-választás szavazását vasárnap; két településen a roma települési nemzetiségi választás szavazását, egy településen pedig az egyéni listás választás szavazását kell megismételni - közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Az NVI tájékoztatása szerint a Somogy vármegyei Nemesdéden, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Penészleken és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szegiben az egész településen ismétlik meg a polgármester-választás szavazását július 7-én. Emellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ópályi 2. számú szavazókörében, a Pest vármegyei Nagytarcsa 4. számú szavazókörében és a Bács-Kiskun vármegyei Kalocsa 10. és 11. számú szavazókörében kell megismételni a polgármester-választást.

A Somogy vármegyei Fonyódon az egyéni listás választás szavazását ismétlik meg, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ófehértón és Nagykállóban pedig a roma települési nemzetiségi választást.

A megismételt voksolások a helyi önkormányzati választásban mintegy tízezer, a nemzetiségi választásban pedig közel hétszáz választópolgárt érintenek.

A megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik a négy héttel ezelőtti voksoláson, a jelöltállítási folyamat nem indul újra, azonban a jelöltek a szavazást megelőző nap, július 6-án 16 óráig lemondhatnak a jelöltségről.

A megismételt szavazás névjegyzékében is ugyanazok szerepelnek, kiegészülve azokkal, akik július 7-éig válnak nagykorúvá, vagy a névjegyzék pénteki lezárásáig választójogot szereznek. Nincsenek a szavazóköri névjegyzékben azok, akik a június 9-ei szavazás után létesítettek lakcímet a szavazókörben.

Akik a június 9-i választásra június 7-én 10 óráig mozgóurnát igényeltek, a megismételt szavazáson is a mozgóurnát kérők jegyzékére kerülnek fel, a megismételt szavazásra azonban új mozgóurna-kérelem is benyújtható.

A megismételtetett szavazásról a helyi választási iroda hirdetménnyel, a helyben szokásos módon tájékoztatja a választópolgárokat. Az NVI emellett választási értesítőt küld a választópolgároknak a megismételt szavazás időpontjáról, valamint a legfontosabb tudnivalókról és határidőkről.

Szavazni ezúttal is reggel 6 és este 7 óra között lehet, ugyanazokban a szavazókörökben, a személyazonosság és lakcím igazolása után. A megismételt szavazások eredményeit az NVI internetes tájékoztató oldalán, a www.valasztas.hu-n közlik.