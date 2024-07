Remek hangulatban, közel ezren várták Nyíregyházán a Sóstó Gardenben szerda este, hogy kihirdessék a felvételi ponthatárokat. Az idén első alkalommal rendezték meg a Pont Ott! Partyt, ahol este 8 órától megtudhatták a fiatalok, bekerültek-e a felsőoktatásban az áhított szakra, esetleg más úton kell-e tervezniük a jövőjüket. Az esemény 16 órakor nyitotta meg kapuit, ezt követően DJ Vágó és Rico & Miss Mood szórakoztatta a jelenlévőket, egészen a ponthatárok kihirdetéséig. Később K Kevin és a Loving Arms adott koncertet. Az Eduline tájékoztatása szerint a tavalyinál valamivel kevesebben, mintegy 121 ezren várták szerda este azt a bizonyos SMS-t, s a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) adatai alapján több mint 90 ezer felvételizővel jó hírt közölt az elektronikus üzenet.

Változott a pontszámítás

A KIM összegzése szerint tovább növekedett a műszaki, a természettudományos, a mérnöki, továbbá informatikai képzésekre felvettek száma, ahogy többen felvételiztek az agrár- és orvos-egészségtudományi képzésekre, illetve a tanár- és tanítóképzésekre is. Azonban azoknak sem kell csüggedniük, akik a mostani eljárásban nem jártak sikerrel, hiszen július 30-a és augusztus 7-e között ismét jelentkezhetnek a felsőoktatásba a pótfelvételi eljárás keretében. Az idei felvételi több szempontból is különlegesnek számított, ugyanis megváltozott a pontszámítási rendszer, ami egyeseknek könnyebbséget, míg másoknak nehézséget okozott. A maximális pontszám változatlanul 500 volt, ebből 200-at tanulmányi eredményekért, 200-at az érettségi eredményeiért kaphattak a felvételizők, a maradék 100-at az úgynevezett intézményi pontok tették ki. Ez utóbbi számításánál a korábbi jóval nagyobb szabadságot kaptak a felsőoktatási intézmények, így az egyes eredményekért eltérő pontszámokat adtak az egyes egyetemek és főiskolák. Emiatt az is előfordult az Eduline közleménye szerint, hogy valaki ugyanazt a szakot jelölte meg több felsőoktatási intézményben, és mindegyiknél eltérő pontszámokat kapott.

Feszültséggel teli várakozás

Vegyes érzelmekkel távoztak a partiról az általunk megkérdezett fiatalok is: volt, aki bekerült az első helyen megjelölt szakra, míg másnak csupán néhány ponton múlt a siker.