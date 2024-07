A következő napokban sem szűnik az elmúlt hetekben tapasztalt forróság, de a nyári melegben – különösen a városi betondzsungelben – hozhat enyhülést az autóklíma. Sokan csak ekkor döbbennek rá, hogy nem működik megfelelően a rendszer, s a „főszezonban” nem biztos, hogy azonnal sikerül jó szakembert találni a probléma orvoslására.

Sokan csak a melegben döbbennek rá, hogy nem hűt az autóklíma

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A hazai autópark átlagéletkora sajnos meghaladja a 15 évet, és ez bizony a szakemberek elmondása szerint a járművek állapotán is meglátszik. Az autóklíma a rendszeres használat miatt is elkoszolódhat, és bár a kellemetlen szagokhoz egy bizonyos fokig hozzá lehet szokni, az egészségünk érdekében érdemes időt szánni a rendszer kitisztítására.

Drága az autóklíma-javítás

Az autóklíma meghibásodásának okairól és a leggyakoribb hibaforrásokról Borsi András, a Nyíregyházi Borsi Autó autószerviz tulajdonosa mesélt lapunknak. Mint mondta, mindig vannak olyan ügyfelek, akik a nyaralás előtti időszakra hagyják az autóklíma javítását.

– Az elmúlt hetekben tapasztalt forróság miatt már elviselhetetlen a hőmérséklet az autókban, ezért egyre többen vannak azok is, akiknek szinte mindegy a javítás költsége, csak működjön a berendezés. Sajnos a korábbi évek tapasztalatai alig változtak: a tulajdonosok egy része elhanyagolja az autót, pedig a megfelelő karbantartással elkerülhető lenne a drága alkatrészek cseréje. Ez már csak azért is fontos, mert az elmúlt években jelentősen emelkedtek az alkatrészárak, és egy klímakompresszor már nem százezres, hanem kétszázezres tétel. Az időszakos ellenőrzéseken fény derülhet a problémákra, ám sokszor még ez sem elég. Nem egy olyan eset volt, amikor szivárgást találtunk, és a tulajdonos annyit mondott: „majd megjavítjuk, ha szükség lesz a klímára”. Ez nem jó hozzáállás, hiszen a klímagáz szállítja a kenőanyagot a rendszerben, és ha az elszivárog, egy idő után a klímakompresszor is meghibásodik – hívta fel a figyelmet a szakember, akitől azt is megtudtuk, az alkatrész akkor is elromolhat, a nincs használatban a légkondi.



Mi romolhat el?

– A mai autókban olyan klímakompresszorok vannak, amik folyamatosan, a klíma használata nélkül is forognak, ezért kenőanyagra kikapcsolt berendezés esetén is szükség van. Az autóklíma-javítás drága „mulatság”, sokba kerülnek az alkatrészek, a gáz, és az autótulajdonosok addig nem szeretnek költeni rá, amíg valami meg nem hibásodik. A kompresszor mellett gyakori hiba a klímahűtő kilyukadása is, ami az elmúlt években egyre sűrűbben fordulnak elő. Ezért részben a hazai utak állapota a felelős. A rossz, kátyús szakaszokon elég egy felpattanó kavics, ami lyukat üt a hűtőbe. Ez ellen a tulajdonos nem tud védekezni, marad a bosszúság és a csere, és azt látjuk, hogy a fiatalabb modelleknél még gyakoribb ez a jelenség – tudatta Borsi András. És ha már szóba kerültek a fiatalabb járművek, ezek tulajdonosainak az autóklíma-töltés miatt is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk.