– A repülésbiztonság minden pillanatban abszolút elsőbbséget élvez, ezért a legkisebb aggályok esetén is meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyekkel kizárható a nagyobb baj bekövetkeztének a minimális kockázata is – szögezte elöljáróban a legfontosabb alapszabályt Horváth Péter. Lapunknak elmondta: egy ilyen rendkívüli időjárás a repülés berkeiben is komoly hatást gyakorol a technikára és az emberre egyaránt.