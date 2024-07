Nagy hagyománya van Piricsén a Kanál-is fesztiválnak, hiszen 2010 óta folyamatosan megrendezik. Hogy honnan az elnevezés? A jól ismert nóta kicsit átvariált szövege így hangzik: ,,Kispiricsi faluvégen / folyik el a kanális,/ Ide gyere kedves vendég, / legyen nálad kanál is!" A fesztivált az önkormányzat 2024-ben augusztus 10-én rendezi meg a nagy meleg miatt a délutáni órákban. Lesz gyermekprogram, színpadi előadás, valamint sok-sok zene többfajta stílusban. S mint a kis versike is mondja, érdemes kanalat is vinni magunkkal, hiszen lesz sok finopmság is.