– Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a park egy tölgyerdőben található, így az összes kifutóban van árnyékot adó fa, de az önitatók, a dagonyázó helyek, medencék is a hűsölni vágyó állatok kényelmét szolgálják – mondta el érdeklődésünkre Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osztályvezetője, szóvivője. Hozzátette: lakóik jó része olyan egzotikus tájakon őshonos, ahol a forróság természetesnek számít, ám a kánikula miatt még ezek az állatok is inkább a reggeli és késő délutáni órákban aktívak.

Kánikula a nyíregyházi állatkertben: a sóstói tölgyerdőben könnyű árnyékot találni

Fotó: Dodó Ferenc

Kánikula a nyíregyházi állatkertben – Top 5 hűsítő tipp

– A hőségben a vastagbőrű állatok kedvenc időtöltése a dagonyázás, ami amellett, hogy hűsít, hasznos is, hiszen a bőrükre került sár nemcsak az élősködők, a forró napsugarak ellen is védelmet nyújt. Előszeretettel borítja be sárréteggel a testét az indiai és szélesszájú orrszarvú, valamint az afrikai elefánt. Az ázsiai elefántok pedig izgatottan várják a zuhanyzást, ugyanis a napi rutinjuk része, hogy gondozóik elefánt-wellnessel kényeztetik őket. A vizes élőhelyet kedvelő állatok a hűsítő habokat keresik, így a nemrég született kis törpevíziló is rendszeresen bemutatja úszótudományát a látogatóknak. A főemlősöket – gorillákat, orangutánokat, gibbonokat és makiféléket – a meleg napokon gyümölcsös jégfagyival kínálják a gondozóik, míg a fóka és medvefélék jégkockában fagyasztott halat kapnak hűsítő csemegeként – árulta el Petró Zsuzsa, aki kitért az új attrakciója, a Jégvilág állataira is.

Kánikula a nyíregyházi állatkertben: az elefántwellness állandó program a hőségben

Fotó: Dodó Ferenc

Jégvilág – borzongató attrakció a hőségben

– A sarkvidék lakói vannak talán a legirigylésreméltóbb helyzetben, ugyanis a király- és sziklaugró pingvineknek hűtött, 6 Celsius-fokos terekben élnek, és jéggép is szolgálja a kényelmüket. A jegesmedvék sem panaszkodnak, hiszen a belső medencés tereik légkondicionáltak. Ha pedig a vendégek egy igazán hűsítő élményre vágynak, a klímakamrában sarkvidéki hangulat várja őket.

Kánikula a nyíregyházi állatkertben: a park legújabb attrakciója, a Jégvilág ideális hely a hűsölésre

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Mennyi időt érdemes szánni az állatkertre?

A sóstói állatkert Nyíregyháza egy legkedveltebb turista célpontja. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődik és bővül, szállás, étterem, szabadvízi strand és élményfürdő egyaránt található a parkban és annak közvetlen környezetében, így a látogatók akár több napot is eltölthetnek a városrészben, bőven akad program és látnivaló.