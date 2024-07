Kegyelet és tisztelet: hosszú és magányos utazás

– Bár úgy volt, hogy ezen a nyáron jönnek ki velem Gyöngyösről Oroszországba elhunyt katonák hozzátartozói, de megmondom őszintén, ebben a háborús helyzetben, vagyis az ukrán-orosz konfliktus miatt nem kockáztathattam mások életét. Úgy voltam vele, ha mégis valami baj történne, akkor csak én legyek az egyedüli elszenvedője, ezért inkább az utóbbi években egyedül utazom, féltem mások életét. Meg az az igazság, hogy a lett-ukrán határon átröntgenezik az autókat oda-vissza, s nagyon megnézik a csomagokat. Ha viszek magammal két-három embert, és véletlenül valaki valami olyat visz, amit a vámon nem lehet átvinni, akkor mit csinálok, enyém a felelősség. De ez a szigorúság nemcsak az orosz oldalon van, hanem a lett oldalon is. Ha valaki be akar menni az országba, természetesen alaposan átnézik, hogy mit hoz Oroszországból – folytatta Fényeslitke polgármestere, aki az ukrán-orosz háború miatt most a nyáron is hatalmas kerülőúttal jutott el az oroszországi Voronyezs környékére.

– Felvidék érintésével Lengyelországot átutazva Litvánia és Lettország érintésével jutottam el Moszkváig, s onnan mentem tovább Voronyezsbe, ez 2560 kilométer. A háború ellenére Oroszország gazdaságilag pörög. Jól ismerem a térséget, jártam nagyobb városokban, megfordultam kisebb falvakban, jártam mellékutcákban, s nagyon meglepett az a nagy tisztaság, amit mindenhol tapasztaltam a térségben. De ugyanez elmondható Lengyelországra, Litvániára és Lettországra is. Úgy egy jó évtizede kezdődött el az, hogy táblákkal tájékoztatták az embereket Oroszországban, hogy ne dobják el a szemetet, s az utak mellett nem is látni eldobált hulladékot. Nagy kukás edények vannak a pihenőparkolóknál is. Számomra hihetetlen, szemléletben hogy átalakult az orosz társadalom, legalábbis abban a térségben, amelyben most a nyáron jártam. Első osztályú utak vezetnek a falvakba, de autópályát építenek most a lett határ irányába is Moszkvától. Óriási építkezések vannak Voronyezsben, a fiatalok bemennek a gazdaságba dolgozni a falvakból. Azt tapasztaltam még, hogy rengeteg a vendégmunkás, hiszen most kel a sok kéz a mezőgazdaságban. Szép a gabona, a kukorica, a napraforgó, a cukorrépa.