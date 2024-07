Még járni alig tud, de már táncol Balasáné Sebestyén Mónika legifjabb tanítványa. A Vietórisz József-díjas óvodapedagógus, Így tedd rá!-foglalkozásvezető és mintapedagógus évtizedek óta foglalkozik néptáncoktatással, szárnyai alatt generációk nőttek fel. Ő maga is a népi kultúra bűvöletében cseperedett fel, általános iskolás volt, amikor édesanyja először vitte el a Szabolcs Néptáncegyüttes próbájára. Nyolcadikos korában már a felnőttcsoport tagjaként állt színpadra Moszkvában és Bakuban.

Azonnal elvarázsolta a módszer

– Én voltam a legkisebb, így érthető, hogy nagyon izgultam a külföldi fellépések előtt, de álltam a sarat. Több mint három évtizede vagyok a Szabolcs Néptáncegyüttes tagja, húsz éve pedig oktatója is – idézte fel a kezdeteket podcastünk vendégeként Mónika, aki végül az óvodapedagógus hivatás mellett döntött. – Soha nem jártam táncművészeti főiskolára, egyetemre, amit a mai napig sajnálok, de a Pedagógiai Intézet néptáncoktatói tanfolyama, a különböző továbbképzések, valamint a táncegyüttesben megszerzett tudás és tapasztalat elegendő ahhoz, hogy magabiztosan vezessem be a néptánc alapjaiba a gyerekeket már másfél-két éves kortól. Balasáné Sebestyén Mónika tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg azzal a módszertannal, aminek ma már az egyik zászlóvivője, s ami alapjaiban változtatta meg a gyerekek néptáncoktatását. – Nyíregyházán, a Városmajori Művelődési Házban volt az első Így tedd rá! továbbképzés még 2014-ben. A módszer kidolgozója, Balatoni Katalin tartotta, és egy csoda volt! Annyira megtetszett ez a teljesen gyermekcentrikus tanítás, hogy még ott elhatároztam: a módszer oktatója szeretnék lenni. Ez volt tavasszal, és ősszel a Szabolcs Néptáncegyüttes Apróka és Mini Apróka csoportjaiban már foglalkozásvezetőként Így tedd rá!-z­tam a kicsikkel.

Életre szóló élmény

Kérdésünkre, hogy miben más ez a tanítási forma, mint a korábban megszokott és alkalmazott, az óvodapedagógus elmondta: korábban a hagyományos módszerrel tanultak a gyerekek, a tükör előtt sajátították el a lépéseket, és csak néha volt idő a játékra. Ezt is szerették eleinte, de elég sokan lemorzsolódtak, ahogy teltek a hónapok. Ezen a tendencián fordított hatalmasat Balatoni Katalin módszere, amit imádnak a gyerekek annak változatossága, kötetlensége, játékossága miatt. – Az Így tedd rá! varázsát a színes eszközök adják. A tulipánok, a kötelek, az ugróiskolák, a babzsákok, a korongok, a similabdák azonnal felkeltik a gyerekek érdeklődését, kíváncsiságát. Sokkal színesebbek az órák, és maga a módszer is élményközpontú. Ahelyett, hogy versenyekre készülnénk, hónapokig gyakorolnánk a lépéseket, koreográfiákat, arra törekszünk, hogy a játékkal és a tánccal életre szóló élményt szerezzünk a gyerekeknek, és nem utolsósorban a nemzeti identitástudatukat is erősítjük, ami pedagógusként szintén feladatunk.