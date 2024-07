Az egy hetes kreatív programon a fiatalok mangát, szuperhősöket, vagy akár kitalált szereplőket is rajzolhatnak, megalkothatják saját karaktereiket, sztorijaikat is, de az önkifejezésnek is egy nagyon jó eszköze. A szervezők filmvetítésekkel és nyomdalátogatással is színesítik a programot. Az elkészült képregényeket kinyomtatják, hogy mindenki hazavihesse a saját alkotását. Az idei tábor azért is különleges, mert szabad kézzel és digitálisan is rajzolhattak a gyerekek, van aki minden évben részt vett az egyedülálló táborban. – Maximum 15-20 fős létszámmal indultak minden évben a turnusok, mert mindenkivel egyenként foglalkozunk. Hivatalosan 9-15 éves fiatalokat vártunk, de van olyan gyerek, aki megszállott képregény rajzoló, tavaly hét éves korában kezdett el járni. Van olyan diák is, aki pedig már kinőtte ezt a korosztályt, 15 évesen kezdte, most már 17 éves, de ő ragaszkodik ehhez az egy héthez – részletezte Kertész Sándor, a Képremény Kulturális Egyesület elnöke, és kifejtette: a rajzkészség sem mérvadó a jelentkezéskor, mert mindenkiből megpróbálják kihozni a legtöbbet, hogy a saját képregénye a lehető legjobb, legkülönlegesebb legyen. A grafikus, művésztanár azt is kifejtette, hogy a képregény örök: egyidős az emberiséggel az, hogy képekben meséljenek el egy-egy történetet, csak az évszázadok, évezredek során a platform változott, a barlang faláról gyakorlatilag mára átkerült a monitorra.

Családi történetek

A gyerekek általában már saját elképzeléssel érkeznek a táborba, megvan az a történet, amit szeretnének képregény formába ölteni. Sokszor a saját családi múltjukból származó eseményeket dolgoznak fel.

– Halmi Zsolttal kezdtük három éve, az első tábor előtt kicsit aggódtunk, hogy egész nap mit fogunk kezdeni a gyerekekkel, de azt tapasztaljuk, hogy annyira szeretik ezt az alkotási folyamatot a fiatalok, hogy van aki a külön programokra, például a filmvetítésre sem jött el, mert annyira belemerül a rajzolásba, hogy azt szerette volna folytatni. Gyakran előfordul, hogy 16 óra után is itt maradnak a könyvtárban, hogy a képregényükkel foglalkozhassanak. Aki pedig egy kicsit tanácstalanabb vagy bizonytalanabb, végig fogjuk a kezüket, és minden segítjük és terelgetjük a diákokat. Technikailag már nagyot változott a világ, így a képregény rajzolás is. Az első táborokban a szabadkézi rajzolással kezdtük, utána beszkenneltük, és folytatták digitálisan a gyerekek. Most ebben az évben a Wacom cég digitális rajztáblákat adott az egyesületünknek, és ez megint egy új lehetőséget nyitott meg – fejtette ki Kertész Sándor, és megjegyezte: a készülék segítségével egészen az alapoktól a kész képregény oldalig mindent elkészíthetnek vele a diákok, a végtelen javítás lehetőségével.