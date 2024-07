Páratlan nagyerdei környezetben, korszerűen felszerelt fesztiválhelyszínen várja ismét a látogatókat július 24-27. között a debreceni Campus Fesztivál: az idén 21 programhelyszín üzemel majd, ahol 295 zenei produkciót tekinthetnek meg a fesztiválozók - közölták a szervezők.

A visszatérő hazai fesztiválkedvencek - Azahriah, Majka, Tankcsapda, Rúzsa Magdolna, ByeAlex és a Slepp, Ivan and the Parazol, Beton.Hofi és mások - mellett érdemes az eddiginél is jobban odafigyelni a hazai könnyűzenei szcéna számos izgalmas feltörekvő tehetségére. A kiemelt headlinerek koncertjeivel együtt fontos karakterjegye a Campusnak, hogy a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap a fesztiválon, ahol ugyanúgy elfér az avantgard metal, mint a doomfolk, a roots reggae, egy shoegaze, ambient és cinematic elemeket vegyítő elektronikus zenei projekt, netán egy hosszú kihagyás után nemrég újjáalakult kultikus magyar hardcore zenekar. A 4 nap alatt 21 programhelyszín fellépő 295 zenei produkció közül 65 debreceni formáció.

Az idén növekszik a külföldi előadók száma: 13 különböző országból, 16 nemzetközi fellépő lesz a fesztiválon, köztük olyan húzónevekkel, mint a koszovói származású popdíva, Rita Ora, a svéd indie-rock színtér legismertebb exportcikke, a Mando Diao, a számos alkalommal a világ legjobb DJ-i közé választott, zenei producerként, dalszerzőként és rádiós műsorvezetőként is aktív Martin Solveig, vagy a szakma és a közönség részéről egyaránt ünnepelt belga DJ-páros, Dimitri Vegas & Like Mike. Ott lesz zenekarával a Nagyerdőben a trinidadi dancehall/roots reggae énekesnő Queen Omega, az elektronikus zenei vonalon mozgó Rival Consoles, aki egy rendkívül innovatív elektronikus zenei producer Angliából - jelezték.

A szervezők szerint „külön öröm”, hogy Debrecenben minden évben látható a magyar zenei élet egy-egy olyan legendás produkciója is, aki ritkán, vagy egyáltalán nem játszik más magyar fesztiválon. Ebben az évben ilyen a Thy Catafalque, akik csak a Campuson lépnek fel itthon.

A tavalyi 15. Campus születésnap után, idén a jubiláló zenekaroké a főszerep: a Tankcsapda és az Animal Cannibals már 35 éve, a Road 20, a Brains pedig 30 éve szórakoztatja a közönséget. Az Anna and the Barbies 20 éve, az Intim Torna Illegál, a Lazarvs, a Szabó Balázs Bandája 15 éve vannak jelen a zenei életben. A Margaret Island és a Lóci Játszik egyaránt 10 éves évfordulóját ünnepli, ezzel még színesebbé téve a fesztivál programját.

Az OTL a magyar könnyűzene egyik legnagyobb sikersztorija. A közösség tagjai nemcsak a trap zenei irányvonalat határozták meg itthon, hanem egy erős és összetartó fiatal rajongói bázist is kialakítottak, ezért szerves részei az idei Campus repertoárjának a magyar hip-hop újhullámos sztárjai. Ott lesz csütörtökön Tircs András, azaz Ekhoe, aki már az egyik leghallgatottabb előadó Magyarországon. A fesztivál utolsó napján pedig a rajongókat az OTL szcéna tehetséges képviselői, Grasa, Gyuris, Atka és Yung Marbi melegítik be Szirmai Marcell, vagyis a Pogány Induló előtt, aki mindössze 18 évesen az ország legnagyobb fedett stadionjában adott arénakoncertet az idén.

A szerda este különleges élményt tartogat a felvételizőknek a Campuson: ott tartják majd az országos Pont Ott Party-t, a nagyszínpadon pontban 20 órakor Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelzésére hozzák majd nyilvánosságra az idei ponthatárokat.