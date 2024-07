- Az eddigi börzéket is hatalmas érdeklődés övezte, ezért minden hónap második vasárnapja továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy városunkban is hagyománnyá váljon a találkozó. A kis kedvencek mellett megtalálható lesz minden olyan eszköz is, amely a kisállat- és díszállattartáshoz szükséges körülmények megteremtéséhez elengedhetetlen. A vásárlók részére a belépés díjtalan - tájékoztatott Zajácz Barbara, a NyírVV munkatársa.