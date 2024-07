Sokan irreálisan magas elvárásokat támasztanak a gyerekeikkel szemben

Fotó: Shutterstock

Nem beszélnek erről szívesen

Megtudtuk: a legtöbb esetben a gyámhatóság munkatársai vagy a pedagógusok veszik észre: problémák vannak egy-egy családban – a porcsalmai ügyre akkor derült fény, amikor nevelőszülőkhöz kerültek a gyerekek, és elmesélték, mi történt velük. – Amikor kiemelik a családból a gyermekeket, először gyermekotthonba, aztán nevelőszülőkhöz kerülnek, ahol egy idő után megnyugszanak. Az természetes, hogy kezdetben nem érzik jól magukat, hiszen kikerülnek a megszokott környezetből, nincsenek ott a szüleik, esetleg a testvéreik – bár a hatóságok igyekeznek együtt elhelyezni a testvéreket –, s kell egy bizonyos idő, hogy biztonságban érezzék magukat. Ekkor kezdenek el megnyílni, s elmesélni, mi történt velük korábban, de a nevelőszülőn is múlik, hogy bizalommal fordul-e hozzá a gyerek. – Általános tapasztalat, hogy a gyermekek az őket ért traumákról nem beszélnek, mert nem akarják bajba keverni a szüleiket, inkább tűrnek. Egy ügyünkre például úgy derült fény, hogy a tanárnő észrevette: két testvér mindennap összeszedi a folyosón a tízórait, amit a többiek meghagytak – otthon éheztették őket, de nem beszéltek róla senkinek. Nagyon súlyos sérelem kell ahhoz, hogy a gyerek a saját szülőjére terhelő vallomást tegyen. Az eljárás során minden esetben az ő érdekeiket vesszük figyelembe, éppen ezért nem is minden gyereket hallgatunk ki – mondta a helyettes szóvivő, akit a büntetési tételekről is kérdeztünk.

Nem tudják feldolgozni

– Ha kiskorú veszélyeztetésével vádolnak valakit, az esetek legnagyobb részében felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz az ügyészség, és én azt tapasztalom, hogy jó esetben ez pozitívan hat a szülőkre. Ha ugyanis valaki egy, két vagy akár három évig próbaidőn van, végiggondolja, hogyan alakítsa át a saját életét vagy a gyermekeivel való kapcsolatát. Természetesen vannak olyan ügyek is, ahol végrehajtandó börtönbüntetés az indítvány, mert az eset körülményei ezt indokolják. Amikor egy ilyen ügy eljut bírósági szakba, az ügyészség a szülői felügyeleti jog megszüntetését szokta indítványozni, erről a bíróság dönt, és a gyámhatóság hajtja végre. Ha kiemelnek egy gyereket a családból, 18 éves koráig élhet állami gondoskodásban, s utána még két-három évig a gyermekvédelemben maradhat. Az, hogy ki mennyire heveri ki az őt ért traumákat, és mennyire tudja feldolgozni, egyénfüggő, de sajnos az a tapasztalat, hogy az esetek nagy részében a gyerekek egy életen át hordozzák a lelki terheket, sőt, nem egy esetben később, szülőként ők is ugyanazt a mintát folytatják – mondta dr. Márton Anett, akivel a társadalom, a szűkebb környezet szerepéről is beszélgettünk.