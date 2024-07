Az ügyben választ kaptunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórháztól is, melyet változtatás nélkül közlünk.

"A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Jósa András Tagkórházának Sóstói úti telephelyén történt az Ön által említett sajnálatos esemény. Intézményünk munkatársai a történtekről azonnal, több alkalommal is próbálták értesíteni a megadott telefonszámon az elhunyt beteg hozzátartozóját, de csak órákkal később érték el. Tekintettel arra, hogy az ügyben rendőrségi és belső vizsgálat is indult, az esettel kapcsolatban bővebb információt ezek lezárulása után adhatunk. Az osztály dolgozóit megrázta az esemény, és a hozzátartozók felé ezúton is kifejezzük együttérzésünket" - zárul a portálunkhoz eljuttatott hivatalos közlemény.

Mint korábban megírtuk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt válaszolta, hogy az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.