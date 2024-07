Az elmúlt hetekben példátlan hőhullám söpört végig az országon, több olyan nap is volt, amikor 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Mindez rendkívül megviseli a szervezetet, fennakadásokat okozott a közlekedésben. A klímaberendezések piacán is felfordulást okozott a nagy hőség. Bár a forgalmazók készültek a nyári fokozott keresletre, „betáraztak” a készülékekből és a telepítésükhöz szükséges segédanyagokból, a forróság miatt azok is klímáért rohantak az üzletekbe, akik eredetileg nem tervezték a vásárlást.

Erre nem lehet felkészülni

Maczkó Norbert, a meleget.hu nyíregyházi üzletvezetője lapunknak arról számolt be, szinte kezelhetetlenek az igények a szerelők, az üzletek és a beszállítók oldaláról is.

– Ilyen hőségre szerintem senki sem számított. Volt már korábban is 35–40 Celsius-fokos forróság, de az, hogy mindez hetekig tartson, egészen elképesztő. Elviselhetetlené vált a hőmérséklet a lakásokban, ami a piacon abban mutatkozott meg, hogy majdnem mindenkinél elfogyott minden. A mobil klímákat néhány nap alatt elkapkodták, hiány van a falra szerelt berendezésekből, elfogytak a rézcsövek, sőt a tartókonzolok is. A forgalmazók készítenek felméréseket, nagyjából tudják, milyen forgalomra számíthatnak a nyáron, de a nagy meleg mindent felborított – hangsúlyozta Maczkó Norbert. Az üzletvezető azt is elárulta, az elmúlt két–három hétben döntő többségében olyan vásárlók tértek be az üzletükbe, akik nem terveztek korábban légkondicionálót venni, most viszont azonnal kell nekik a berendezés, mert nem bírják tovább a hőséget.

Lassan helyreáll a rend

– A napokban pár fokkal mérséklődött a hőség, ami a keresletre is hatással van, múlóban van a káosz, és pár héten belül a beszállítók is utol érik magukat. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy hiába telnek meg újra a polcok klímákkal, a szerelőknél legalább egy hónapos várólista van. Az óriási kereslet és ez a hosszú várakozási idő viszont újabb problémáknak ágyazhat meg. Biztosan lesznek a piacon olyan „szakemberek”, akik még ebben a helyzetben is rövid határidővel vállalnak szerelést. A múlt héten volt is egy ilyen eset. Minden klímához tartozik egy telepítési tanúsítvány, amit az F-gáz igazolvánnyal rendelkező szerelőnek kitöltve elküldeni a hatósághoz. Az ügyfél viszont olyan emberre bízta a telepítést, aki feltehetőleg nem rendelkezett megfelelő igazolvánnyal, mivel nem akarta kitölteni a tanúsítványt. Az ügyfélnek azt is jeleztük, hogy meglehetősen gyanús, hogy egy ilyen leterhelt időszakban valaki már másnak elvállalja a munkát – hívta fel a figyelmet az üzletvezető.