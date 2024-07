Minden esetben forduljunk szakemberhez, ha méhrajt vagy darázsfészket találunk lakókörnyezetünkben – tanácsolják a szakemberek, ugyanis a nem kívánt darázsszomszédságnak később kellemetlen vagy akár súlyos következményei is lehetnek. A probléma megelőzéséről Stefán András méhésszel beszélgettünk, aki méhrajok befogásával és kisebb darázsfészkek irtásával is foglalkozik.

A szakember rávilágított, sajnos nagyon sokan nem tudják megkülönböztetni egymástól a darazsakat és méheket, pedig nagyon fontos lenne felismerni a különbségeket.

Eltérő beavatkozás

– A többség sajnos nem látja a különbséget, pedig korántsem mindegy, hogy darázzsal vagy méhhel állunk szemben. A darazsakat irtani szoktuk, míg a méhrajokat befogni, ugyanakkor nagy ritkán előfordulhatnak olyan szélsőséges esetek, amikor a veszély csak a méhcsalád elpusztításával szüntethető meg. Ezek száma elenyésző, a méheket nem szabad bántani – hangsúlyozta Stefán András, aki arra is kitért, tavasz végén, nyár elején bukkannak fel a kellemetlen rovarok, s ennek oka a darazsak szaporodásában keresendő. – A meleg időszak beköszöntével a darázskirálynő elkezdi építeni a fészkét, majd lerakja a több száz, akár több ezer petéjét. E ponttól több mint egy hónap is eltelhet, mire a peték kikelnek, s a háztulajdonos szembesül a nem kívánt „lakótársakkal”. Még a nyár közepén sem járunk, így messze van még a jelenség tetőfoka. Az igazi darázsinvázió őszre várható, ugyanis addigra egyre kevesebb lesz a táplálék a természetben, és a darazsak közelebb „költöznek” az emberekhez. A rovarok akkor már lerágják a szőlőt és az egyéb gyümölcsöket, sőt ha kint marad a kutya vagy a macska előtt némi élelem, a darazsak azt is képesek elhordani – hívta fel a figyelmet a szakember, akivel arról is beszélgettünk, hová fészkelnek a leggyakrabban a darazsak.

Szinte bárhová „építkeznek”

– Míg a méhek ritkán építenek fészket az ember közelében, és inkább a fákat részesítik előnyben, addig a darazsak korántsem ilyen válogatósak. Gyakorlatilag bárhol felépítik az otthonukat, ahol nem éri őket az eső. Egy szabadon hagyott cső végébe, az eresz vagy a cserép alá is befészkelnek, sőt az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk földbe vájt darázsfészkekkel is. Ez utóbbi különösen veszélyes, mivel nehezen észlelhető, és egy egyszerű fűnyírásnak is kellemetlen következményei lehetnek. És ha már a következményeknél tartunk, azt javaslom, mindenki vegye komolyan a darázscsípést. Minden egyes szúrás allergiás reakcióval jár, ami lehet egy egyszerű bőrpír, de akár súlyosabban is reagálhat a szervezet a rovarok mérgére. Felléphetnek légzési nehézségek, de akár keringési zavarokat is okozhat a szervezetbe jutó méreganyag. Sokan nem is tudják, allergiások-e a darazsak csípésére, vagy sem, ezért ha valakit több szúrás is ér, mindenképpen forduljon orvoshoz – tanácsolta a méhész. A kellemetlen „lakótársak” jelenlétét tehát nem érdemes félvállról venni, de mi a teendő, ha már beköltöztek az otthonainkba?