Önkormányzati épületeket újíttatna fel a csengeri önkormányzat. A Közbeszerzési Értesítőből kiderült, hogy az Ady Endre utcai művelődési ház korszerűsítésére írtak ki pályázatot. A tervek szerint az épület hőszigetelést kap, és kicserélik a nyílászárókat is. A művelődési ház fejlesztését szolgálja majd a hőszivattyús rendszer és a tetőn elhelyezett napelemek is. Az Ady Endre utcai polgármesteri hivatal is korszerűsítésre vár. Az épületet a művelődési házhoz hasonlóan hőszigetelnék, nyílászárókat cserélnének, szintén hőszivattyús rendszert helyeznének el, és napelemeket telepítenének.