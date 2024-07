Bár már túl vagyunk az év legrövidebb éjszakáján, most már a nappalok lesznek egyre rövidebbek, azért érdemes még felidézni Szent Iván napjának éjjelét, hiszen sok szép emlék fűződik mindig a varázslatok éjszakájához. Tiszalökön is megrendezték Szent Iván éjjelét, amikor a legenda szerint minden kívánság teljesül.



Jóság és tisztaság

Az alaphangulatról a Feszt-Rock együttes muzsikája gondoskodott, majd fellobbant a Szent Iván-éji varázslatos tűz, amit boldogan ugrottak át kicsik és nagyok, aztán pedig az Agyagbanda együttessel lehetett szórakozni. Közben a Grillterasz mellett akciók vártak mindenkit a Tiszalök Kávéházban, valamint vattacukrot és popcornt is lehetett vásárolni a település főterén.

A város lakossága először 2022-ben ugorhatott tüzet, a program igazi családi rendezvénnyé vált. Sajnos, 2023-ban az időjárás közbeszólt, de az idén csodálatos nyári estén idézhették fel a tűzugrás hagyományát.

Mint ismert, a Szent Iván-éj nagyon fontos nyári ünnep volt egykoron, a kapcsolódó népszokásokban pedig összefonódtak az ősi tűzünnep rítusai és Szent Iván – más néven Keresztelő Szent János – történetének elemeivel. Elődeink számára a fény jelképezte a jóságot, a tisztaságot és az egészséget, így a Szent Iván-éji tűzgyújtással a Napot akarták megsegíteni a sötétséggel vívott harcában.

A tűz jelképezte mindazt, amit a fény is jelentett számukra – hittek egészségvarázsló, tisztító-, gonoszűző erejében. Úgy vélték, a tűz átugrásával meggyógyulnak, és új erőre kapnak, de máglyákat raktak a termőföldeken is, hogy megvédjék a termést a természeti károktól.