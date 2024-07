Nyíregyházi nyomozók, felderítők, bűnügyi technikusok, járőrök és körzeti megbízottak is részt vettek a Szabolcs vármegyei rendőr-főkapitányság forró nyomos felderítésében, és három nap alatt azonosították Z. Zs.-nét, egy anyagyilkosság vádlottját. E példás együttműködés késztette Illésné Csókási Anita alezredest, kiemelt főnyomozót arra, hogy ügygazdának jelentkezzen – a szörnyű bűncselekményről a Zsaru magazin írt cikket, annak szerkesztett változatát közöljük.

Itt élt az idős asszony

Forrás: Ügyészség

Elvágta a légcsövét

Tavaly június 1-én 13.30-kor egy nő sokkos állapotban tárcsázta a segélyhívót, és remegő hangon elmondta: nyíregyházi lakóházában brutálisan meggyilkolták egyedül élő, 80 éves édesanyját.

– A közeli hozzátartozó még magánkívül volt a döbbenettől, amikor kollégákkal a helyszínre értünk, és mi is megrökönyödtünk azon, amit láttunk – idézte fel Illésné Csókási Anita alezredes, aki a forró nyomos csoporttal érkezett oda. – A mennyezet és az ajtó is csupa vér volt a nappaliban. A mentőorvos úgy vélte, hogy a gerincig hatoló, nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása miatt bekövetkezett vértől fulladás okozták az asszony halálát, s ezt igazolta a halottkém vizsgálata is. Az áldozat lánya a helyszínen elmondta, azért nézett be édesanyjához, mert nem reagált az üzeneteire és hívásaira. Amikor megérkezett, gyanús lett neki a nyitott kertkapu, de azt is különösnek találta, hogy a bejárati ajtó melletti szélfogóban felborult a kempingasztal. Amikor belépett a lakásba, sokkot kapott, amint meglátta vértócsában fekvő, idős édesanyját.

A leszakított szúnyogháló

Forrás: Ügyészség

Vér volt a cipőjén

– A rablótámadás gyanúját megkérdőjelezte, hogy az ingatlan átkutatása során 852 ezer forint és több milliót érő értékpapírok kerültek elő. Nem is látszott a lakáson, hogy ott bárki is kutatott volna – folytatta az ügygazda, aki a forró nyomos felderítés során a tanúkutatásból vette ki a részét. – Ebben az utcában több házon is van biztonsági kamera, de távolabbi, közúti térfigyelők felvételeit is lefoglaltuk, és az áldozat telefonjának híváslistája alapján 11.30 és 12.30 közé tettük a bűncselekmény elkövetésének időpontját. A bűnügyi technikus márkás edzőcipő által hátrahagyott, friss nyomokat azonosított a háznál, s a kamerafelvételeken látható, ahogy a kérdéses időszakban egy ilyen lábbelit és baseballsapkát viselő, szőkés nő kerékpáron érkezik, majd távozik a tetthely közeléből. Az áldozat bal kezének körme alatt friss, szervesnek tűnő kaparékot találtak, amit sürgősséggel továbbították a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) genetikai szakértői részlegébe, de enélkül is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy életének egyik utolsó, kétségbeesett mozdulatával valakibe belemart az idős nő. Úgy gondoltuk, az áldozat körmei alatt talált maradványok a gyilkosától származhatnak, és mivel elsősorban hozzátartozókkal érintkezett, a kollégák felkeresték a közeli rokonait, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Amikor a másik lányához, Szilviához becsengettek, az ügy tulajdonképpen megoldódott – magyarázta a kiemelt főnyomozó. – A nő jobb arcán friss marásnyomok látszódtak, s nemcsak a térfigyelők felvételein látható bicikli és ruházat került elő, de az edzőcipő is, amelyen a bűnügyi technikus vérszennyeződést fedezett fel. Kollégáim őrizetbe vették, előállították, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.