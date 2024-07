Elismerés Budapesten is

Milyen érzés volt a vármegyei vadászkamara elismerését átvenni? – kérdeztük Nagy Dezsőtől.

– A tiszateleki és a tiszakanyári vadászokkal az előbb éppen arról beszélgettem, hogy jó érzés, ha az ember munkáját elismerik, hiszen nincs mindennap sikerélményünk. Igaz, most átvehetünk egy másik elismerést is Budapesten, mert a társammal felderítettük a közelmúltban a rétközberencsi gyilkosságot is.

Nagy Dezső rendőr törzszászlós

Fotó: M. Magyar László