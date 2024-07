Problémás, három H-s, mélyszegénységben, csonka családban, állami gondozásban élő, lemorzsolódott – súlyos, sorsfordító címkék, olyan élethelyzetek és tettek következményei, melyek örökre megpecsételhetik egy fiatal életét, ha nincs valaki, aki segítő kezet nyújt, amikor mindenki más már lemondott róla. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola, amióta létezik, a második esély iskolája.

Nagy utazás

– Mi gondozzuk, tanítjuk a hátrányos helyzetű gyerekeket, és azokat, akik az eddigi életútjuk során kisodródtak az iskolarendszerből. A szakképzési változások hatására 2020-tól – úgynevezett rugalmas tanulási utak keretében – Orientáció, Dobbantó és Műhelyiskolai programokat működtetünk, ebből a két utóbbi összefügg. Az orientációs vagy szakképzést előkészítő évfolyam olyan nyolcadikosoknak szól, akik vagy bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy van némi lemaradásuk. A Dobbantóba kerülnek azok a 15. életévüket betöltött, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, túlkoros fiatalok, akik egy alapkompetencia fejlesztés után átkerülnek a Műhelyiskolába. Itt, ha sikeresek és ügyesek, akkor egy tanéven belül a munkaerőpiacon is hasznosítható részszakmát és alapfokú iskolai végzettséget is szereznek. A Műhelyiskolában vannak olyan gyerekek is, akik már elkezdtek egy középiskolát, de kudarc érte őket vagy azért, mert rosszul választottak szakmát, szakirányt, szintet, vagy olyan élethelyzetbe kerültek, ami nem tette lehetővé a haladásukat – mondta el elöljáróban Kallós Angéla igazgató, akivel annak apropóján beszélgettünk, hogy részszakmát tanuló diákjaik egy nyertes pályázatnak köszönhetően három hetes külföldi szakmai gyakorlaton vehettek részt.

A műhelyiskolás diákok jelentős része először járt külföldön és soha ilyen sok időt nem töltött még távol az otthonától

Fotó: az iskola archívuma

– Akiket befogadtunk, új esélyt kaptak és tiszta lappal indultak nálunk – folytatta az igazgató –, nagy mértékben megtalálták a számításaikat. Nálunk egy újfajta tanári attitűddel találkoznak, egy befogadó, elfogadó légkörrel, és nem feltétlenül rójuk fel azokat a hátrányokat, amiket más iskolában igen. Ezek a gyerekek nagyon sok kudarccal érkeznek, mi pedig látjuk, hogyan nyílnak ki és formálódnak. Az Erasmus pályázatunkat kifejezetten műhelyiskolásokra írtuk, ami azért egyedülálló, mert az országban egyik szakképző iskola vagy technikum sem vállalta még fel, hogy részszakmás fiatalokat céloz meg a külföldi mobilitási programmal. A nemzetköziesítés prioritás a szakképzésben, nagyon sok iskola pályázik, több tízezer eurót lehet elnyerni egy-egy projektre, de ezekbe főként a „nagy szakmát” tanulókat vonják be.