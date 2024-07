A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete nyitott porta programjának részeként az újtelekbokori Marsalkó Farm működésével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az országos rendezvénysorozat célja a szakmában tevékenykedők egymás közti tapasztalatcseréje, illetve az, hogy közelebb hozza a városi lakosokat az állattartáshoz és a tanyasi életformához.

Magyartarka Nyitott Porta: Marsalkó Gábor, Marsalkó Nóra, ifj. Marsalkó László, Kohut Zsófia, Marsalkó Tamás, Marsalkó László és Marsalkóné Kovács Rita

Forrás: Marsalkó László archívuma

Magyartarka: ingyenesen volt látogatható

A rendezvényre, mely ingyenesen volt látogatható, de regisztrációhoz kötött, több mint negyven látogató érkezett az ország számos pontjáról. Az érdeklődők megkóstolhatták a családi gazdaságban megtermelt, teljes értékű tejből készült élőflórás sajtokat és számos, a farmon előállított terméket szerezhettek be.

Az állattartásért az agrárvégzettségű Marsalkó László és szintén agráros felesége, a sajtokért pedig Marsalkó Gábor felel – több mint huszonegy esztendeje működik már így a családi munkamegosztás.

– A Tiszántúlon mindössze két törzskönyvezett kettőshasznú Magyartarka-állomány van, és a miénk képviseli egyedül a családi gazdaság méretet. Ezért kért fel bennünket a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, hogy vegyünk részt ebben a programban – mondta Marsalkó László. Hozzáfűzte: – Az élénk érdeklődés szerintünk annak köszönhető, hogy a lecsökkent vidéki állattartás sok emberben nosztalgikus érzést kelt. Mindemellett a városi emberek egyre jobban érdeklődnek az asztalukra kerülő élelmiszerek származási helye és előállításuk körülményei iránt. A szakemberek pedig azért látogattak el, hogy megismerjék a nálunk működő tartástechnológiát. Érkeztek vendégek az Őrségből, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Heves, Hajdú-Bihar vármegyéből és természetesen szűkebb hazánkból, Szabolcs-Szatmár-Beregből.

A látogatók szerették volna megismerni a tanyasi élet szépségeit, és azt, hogy honnan kerül az asztalukra az élelmiszer. Szóval szerintünk leginkább a kíváncsiság vezérelte őket. A szakmabeliek pedig a nálunk használatban lévő tartási technológiát, illetve az állatállományunkat akarták megismerni.

Több kérdést kaptunk a tanya nagyságát illetően, valamint az is érdekelte őket, hogy ezzel mennyi munka lehet azért, hogy mindez ilyen szépen nézzen ki. Bemutattuk a szarvasmarhákat korcsoportonként, a takarmányokat, a tartási, a fejési és a tejkezelési technológiákat is megismerhették.

Mindenkinek nagyon ízlettek a sajtjaink, különösen a füstölt parenyica, a sörpálca és a hosszú érlelésű, úgynevezett tírpák sajt nyerte el a tetszésüket – jegyezte meg Marsalkó László.

A házigazdák bográcsban főtt babgulyással és házi túróból készült süteménnyel kedveskedtek a látogatóknak.