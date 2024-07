– A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyedülálló szakmai és zenei fesztiválját, az MCC Fesztet immár negyedik alkalommal rendezzük meg. A rendezvényen hazai sztárzenekarok, neves nemzetközi és hazai szakmai előadók, valamint családi és interaktív programok is várják az érdeklődőket. A háromnapos rendezvénynek a hagyományoknak megfelelően Magyarország egyik legszebb történelmi városa, Esztergom ad otthont – tájékoztatta szerkesztőségünket a tehetséggondozó hálózat nyíregyházi képzési központja. Mint korábban, úgy most is a fesztiválon nyíregyházi fiatalok is részt vesznek.

Neves külföldi szakemberek előadásai

Az MCC közleményében az áll: a háromnapos fesztivál gerincét idén is a neves külföldi szakemberek előadásai, beszélgetései adják. A vendégelőadók között szerepel Peter Frankopan, az Oxfordi Egyetem Bizánckutató Központjának igazgatója, a világhírű Selyemutak könyvsorozat szerzője, Bernard Yeung közgazdász, a NUS Business School volt dékánja, Rudolf Adam író, volt diplomata, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat korábbi alelnöke, Matt Goodwin író, a Kent Egyetem Rutherford College politológiai professzora, a Chatham House vezető kutatója és Amitav Acharya, az American University UNESCO által kitüntetett transznacionális kihívások és kormányzás tudományának professzora. A neves előadók sorát erősíti a többi között Kai Diekmann német újságíró, a Welt am Sonntag és a Bild-Zeitung egykori főszerkesztője, Armin Petschner-Multari, a német Bundestag CSU- frakciójának digitális kommunikációs vezetője, Phillip Linderman, egykori külügyi tisztviselő, a Center for Imigration Studies vezetőségi tagja, a Nemzetközi Bevándorláskutatási Hálózat (INIR) egyik alapítója.

Közéleti témák

– Az előző évekhez hasonlóan idén is lesznek hazai közéleti szereplői rendezvényünknek, illetve számos szakterület képviselteti magát olyan tematikus beszélgetésekben, mint például a multipoláris világrend nyújtotta kihívások és lehetőségek, az amerikai és európai uniós választások, a mesterséges intelligencia és az automatizálás térnyerése, valamint a zöldátmenet gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásai. Az Azt még megeszed című panelbeszélgetés hazánk táplálkozási szokásairól ad körképet, különös tekintettel az elhízásra és annak közegészségügyi vetületére hívja fel a figyelmet előadásában Schwab Richárd gasztroenterológus –olvasható a közleményben.