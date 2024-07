A fitneszág egyik olyan különleges formája, ahol orvosi javaslatra és ellenőrzés mellett tartják az egyénre szabott edzéseket. Többféle betegség tüneteit sikerült már enyhíteni, vagy akár meg is gyógyulni a medical fitness segítségével.

Váradi Hajnalka medical fitness szakértő

Fotó: KM-archívum

– A testépítés és erőnléti edzéssel tudnám párhuzamba hozni, hiszen ezeket az elemeket tartalmazza leginkább az a mozgásforma, amit a medical fitness órákon végzünk. Minden esetben egy körültekintő állapotfelmérés előzi meg az edzésterv elkészítését. Ez nem csak sportbéli erőnléti, hanem az egészségügyi állapotra is vonatkozik: milyen diagnosztizált betegségei vannak a kliensnek, milyen gyógyszereket szed, valamint a táplálkozást és az életmódot, a napi jó és rossz szokásait, a lehetséges stresszfaktorokat is górcső alá vesszük. Természetesen átnézzük a már meglévő leleteket is, tehát orvosi protokollnak megfelelően végezzük a felmérést, háziorvosokkal, belgyógyászokkal folyamatosan kapcsolatot tartva. Még nem találkoztam olyan doktorral, aki a telefonhívásomra, bejelentkezésemre vagy a kérésemre nemet mondott volna, hiszen minden orvos a betegének az egészségéért dolgozik – részletezte Váradi Hajnalka, és megjegyezte: nagyon fontos a napi rutinja, a saját bioritmusa a kliensnek, hogy a közös kiértékelés és célkitűzés után ehhez is igazítsák az edzéstervet.

Medical fitness eredményei

– A kliensnek szembesülnie kell azzal, hogy ő most milyen állapotban van. Ott a nagy kérdőjel, hogy miért, és közösen tűzzük ki a célokat, kis lépéseket. Nagyon gyakran érkeznek hozzám egyes, kettes típusú diabétesszel, inzulinrezisztenciával, magas vérnyomással, túlsúllyal, mozgásszervi problémákkal küszködők. Az egyik magas vérnyomásos kliensemnél odáig jutottunk majd egy év alatt, hogy szakorvosi javaslatra már folyamatosan csökkentette a magas vérnyomás elleni gyógyszerének az adagjait, és mára a közös munkánknak köszönhetően, a szakorvosa már úgymond elengedte a kezét: letehette a vérnyomás gyógyszereit. Most a legidősebb, 62 éves kliensem két éve kapott stroke-ot, túl van már a rehabilitáción. Jobb oldali teljes beszűkült végtag mozgástartománnyal kezdtünk el együtt dolgozni. Először csak fél kilós csukló és boka súlyokat bírt el, most ott járunk, hogy 6-7 kilós súlyzókkal kezdünk bicepszezni, tudja használni a gépeket is 20-30 kilókkal, és 90 fokos szögig tudja emelni a karját. A cukorháztartásán dolgozunk még erőteljesebben, ez lesz a következő fokozat, valamint a kockás has a cél a strandszezon miatt – mesélte örömmel a medical fitness szakértő, aki maga is egy betegségből gyógyult fel ezzel a módszerrel, így lett ennek a mozgásformának a szakértője, előtte biológia-kémia szakos tanárként, vegyészmérnökként és műszeres analitikusként dolgozott.