Végre van víz – de meddig?

– Végül is lehet eredményesen gazdálkodni, ez az év reményteljes. Amikor elkezdődött a csapadékszegény időszak, ide-oda szivattyúzgatással éveket tudtunk még kihúzni a rendes vízszolgáltatás nélkül. Most is adott a lehetőség, hogyha újra kezdődik ez az időjárási hullámzás, egy ideig megint alkalmazzuk ezt a kényszerű módszert. Igyekszünk tehát felkészülni arra az időszakra, amikor nem lesz csapadék. Na, erre született a terv, hogy egy vezetéket szeretnénk kiépíteni a Tiszától, mert arra nem számítok, hogy a Tisza is kiapad. Bár az éghajlatváltozással kapcsolatban nagyon sok olyan információt kapunk, ami ijesztő. Mi magunk viszont nem tudunk megfelelni annak, hogy ezt kivédjük. A növénytermesztőkkel szemben nekünk, halgazdáknak ez képtelenség.

– Ami a saját takarmánytermesztésünket illeti, a földjeink többnyire a tó körül helyezkednek el, szépen lefolyik róla a víz, ami viszont a függőlegesen érkezőn kívül oldalról is növeli a tóba beáramló vízmennyiséget. Ami még nagyon régen fordult elő, hogy nem hogy apad a nyári vízszint, hanem valamennyit növekszik is. Hogy érzékeltessem: 100 milliméter az 10 centit jelent, és ez a 10 centi egy 100 hektáros tónál nem kevesebb, mint 100 ezer köbméter víz. Egyszóval jó helyen van a mi szántó területünk, mert lefolyik róla a víz. Az más kérdés, hogy azért kilúgzás is van a talajból.

– A múlt évben, amikor a száraz évjáratok miatt a túltrágyázott területekből a felhalmozott ásványi anyagok beáramlottak a tóba a többletvízzel, az bizony okozott nekünk néhány meglepetést. Ugyanis akkora planktongradáció (gyors felszaporodás, a szerk.) volt, hogy az okozott oxigénhiányt. A tömegesen elszaporodott zooplanktonok ugyanis oxigént lélegeznek be, és hajnalonta ki is szívják azt a vízből, végzetes oxigén hiányt teremtve a halállomány számára.