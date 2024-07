A több mint 300 millió forintos forrásból a projekt keretében a Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági tábor főépülete, szállásépülete és irodája újul meg: homlokzati szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, födémszigeteléssel, fűtés kiépítéssel és hőszivattyú, fűtőpanel rendszer kialakításával működik majd jóval energiatakarékosabban. A Kosnisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ B, C és D épületei is megújulnak homlokzati szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, födémszigeteléssel, fűtésfelújítással és radiátorcserével.

Az első mérföldkő

Az előkészítő munkálatokkal már el is készültek, azaz a projekt tanulmány, a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációk pályázati tervdokumentáció, a közbeszerzés lebonyolításához szükséges dokumentumok előkészítése megtörtént, és a költségvetés is a rendelkezésre áll. A kivitelezést a tervek szerint 2025. május 30-án fejezik be.