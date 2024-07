Bár a nyári hónapokban szabadságon van az emberek többsége, az élet nem állhat meg, a nyári hónapokban is nagy szükség van az életet mentő vérre. Éppen ezért továbbra is várják Nyíregyházán és a vidéki helyszíneken mindazokat, akik a karjuk nyújtásával segíteni szeretnének a rászorulókon. A vármegyeszékhelyen a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben (Szent István u. 68.) 2024. július 16-án 8 órától 17.30 óráig várják a véradókat. Lesznek vidékre kihelyezett véradások is július 16-án: Dögén a polgármesteri hivatalban (Osváth tér 1.) 9 órától 11 óráig várják a véradókat, Gégényben a közösségi házban (Rákóczi u. 9.) 12.30 órától 14.30 óráig lehet vért adniuk a segítőknek.