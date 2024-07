A nyári hónapokban is nagy szükség van a vérre, ezért továbbra is várják az önzetlen donorokat a szakemberek. 2024. július 23-án Nyíregyházán a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben 8 órától 17:30 óráig lesz véradás. Vidéken is várják kedden azokat, akik karjuk nyújtásával szeretnének segíteni a rászorulókon. Tiszavasváriban a Találkozások Házában 9 órától 12 óráig lesz lehetőség véradásra.